الجامعة القاسمية تحاور «رسائل جوهرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت الجامعة القاسمية جلسة ثقافية بعنوان «رحلة في كتاب» قدمتها الشاعرة صالحة غابش المدير العام والمستشارة الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. وناقشت الجلسة كتاب «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ قالت صالحة غابش: «إن أجمل ما يحلم به كاتب أن يصدر له كتاب، لكن حلم سموها هو أن يتحقق محتوى كتابها، فكل جزء من هذه الرسائل التي كتبتها وقدمتها الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي يقدم قيمةً جليلةً وخدمةً عظيمةً لكل فئة من البشر، ويجعل من الأسرة محورًا لكل ما جاء فيه نظراً للاهتمام الخاص الذي توليه سموّها لهذا الكيان المهم في بناء المجتمعات.

رسائل موجهة

وأضافت: «إنها رسائل موجهة للمجتمع بفئاته البشرية وبرامجه الخدمية، فهي رسائل عن الأسرة وللأسرة وعن الأطفال وللأطفال، وكذلك عن الشباب والفتيات ولهم ولهُنَّ جميعًا، وعن المرأة ولها...وللإنسان في كل مكان، وهي رسائل تعكس حاجة الناس للصحة والفنون والثقافة وحاجتهم للانتماء للوطن.

وكشفت صالحة غابش عن أن الشيخة جواهر وجهت بأن يتم تحويل الكتاب بعد ذلك إلى كتيبات تحمل الرسائل الخاصة الموجهة لكل فئة لمساعدتها على التركيز فيما يخصها من رسائل، وستكون البداية مع الرسائل الموجهة للأجيال الصغيرة التي تحمل عنوان: «إلى أبنائي وبناتي مع التحية».

وقدمت غابش، عرضًا للمحاور التي تضمنها الكتاب، مشيرة إلى بعض النماذج من الرسائل على اختلاف المحاور التي تعبر عنها. وتحدثت عن أهمية هذا الكتاب لكل فرد في المجتمع، والذي يعد قيمة معرفية وثقافية وتوعوية في المكتبة الإماراتية والعربية.

وأكدت أهمية الكتاب الذي يحتوي على الكثير من الرسائل التي كتبتها سموّها في عشرة محاور للمرأة والأسرة بأكملها، كما يحتوي الكتاب على الكثير من العبارات والمعاني الموجهة لفرق العمل، وأهمية غرس قيم ومبادئ العمل القائمة على الحب والاحترام والعطاء.

محور استراتيجي

وأوضحت صالحة غابش أن المحور الأول وهو «الأسرة وحلم الاستقرار» هو محور استراتيجي بينت فيه الشيخة جواهر أن بناء الأسرة المستقرة يبدأ قبل الزواج في اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، فنقرأ «يجب أن يعرف كل فرد مسؤوليته تجاه أسرته، فلا يكون سببًا للتوتر والقلق فيها؛ بل يكون سببًا للفرح والسعادة والشعور بالأمان، أريد أن أقول اتقوا الله في أسركم.

وأكدت صالحة أنه لم يفت الكاتبة الشيخة جواهر أن تتحدث عن دور المرأة في المجتمع، فأكدت في فصل عنوانه»المرأة الحضور الأهم): المرأة رفيقة في البناء وتحقيق المكتسبات، ورسم خطط التنمية والنهضة والمشاركة في تنفيذها بكل ما أوتيت من إبداع واستعداد وفكر.

واستمرت صالحة غابش في استعراض المحاور الأخرى: مناهج الحياة، الإمارات وطني، صحتنا، المؤسسات وتحديات العمل، الثقافة وغيرها.