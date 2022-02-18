«نخيل» تطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع شركة «نيكون»، والتي تتيح للهواة والمحترفين فرصة المشاركة والفوز بجوائز قيمة فضلاً عن عرض أعمالهم في معرض للصور بدبي.

وقد تم التقاط صور لمشاريع شركة «نخيل» الشهيرة من أماكن مختلفة بما في ذلك من الفضاء، ولكن من خلال هذه المسابقة، سيتنافس المشاركون من خلال التقاطهم صوراً ومقاطع للفيديو من منظور فريد خاص بهم وذلك لتوثيق «نخلة جميرا»، و«جزر جميرا» و«العالم»، و«جميرا بارك» وغيرها من المجتمعات السكنية أو الوجهات الشهيرة مثل «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين»، و«ذي بوينت»، و«بالم ويست بيتش»، و«ذا ڤيو آت ذا بالم»، و«نخيل مول».

وسيسمح للمشاركين باستخدام معدات وتقنيات متنوعة لإنتاج أعمال تعكس الابتكار والإبداع لمواقع شركة «نخيل». وسيتم تقييم واعتماد المشاركات من قبل لجنة من الخبراء الباحثين عن أفضل ما في الإبداع في مجال التصوير.

وسيحظى الفائز في كل فئة من فئات الصور والفيديو، بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 20،000 درهم، ويوجد أيضاً جوائز أخرى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 15،000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 10،000 درهم، بالإضافة إلى سبع جوائز تبلغ قيمة كل منها 5،000 درهم.