منال عطايا تتقلد وسام الاستحقاق الألماني لجهودها بدعم التعاون الثقافي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تسلمت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية، في حفل أقيم بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تقديراً لدورها البارز في دعم وتوطيد سبل التعاون الثقافي بين البلدين، ودفع مسيرة العمل المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.

روابط ثقافية

وحصلت عطايا على الوسام لما بذلته من جهود في سبيل توثيق وتمتين الروابط الثقافية والفكرية بين الإمارات العربية المتحدة والمانيا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين عام 2013 وما نتج عنها من تنظيم عدة معارض ناجحة مثل «تجلي الفن الإسلامي»، و«عواصم الثقافة الإسلامية الأولى»، ومعرض «طرق التقاطع: التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية، أوروبا، وما بعدها» التي قدمت للزوار بالتعاون مع متاحف برلين، مقتنيات لم يسبق عرضها من قبل وبرامج تعليمية شاملة أقيمت على هامش تلك المعارض التي شهدت إقبالاً قياسياً من الزوار.

شكر وتقدير

وفي هذه المناسبة، قالت منال عطايا مديرعام هيئة الشارقة للمتاحف معربة ًعن شكرها وتقديرها للحكومة الألمانية الاتحادية على منحها هذا الوسام رفيع المستوى: «يشرفني أن أقدم هذا الوسام لزملائي هنا وفي المانيا تقديراً لدعمهم وعملهم الجاد والدؤوب الذي جعل هذه الشراكة رائدة وناجحة وفاعلة».

ووجهت الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم واللامحدود للقطاع الثقافي والفني في إمارة الشارقة، كما ثمنت جهود وزارة الشؤون الخارجية في الإمارات وألمانيا، والسفير الألماني لدى الدولة إرنست بيتر فيشر، مشيرة إلى أن الوسام الرفيع يمثل تجسيدًا لجهود سموه عبر عقود من الزمن.

فخر

وأضافت: «أشعر بالرضا والفخر لقدرتنا على تحقيق الأهداف التي طمحنا لها منذ 10 سنوات والمتمثلة في البحث والترميم وتنظيم البرامج الأكاديمية والمعارض النوعية. ويعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة وسيلة مثالية لإظهار التقدير، وتحفيز كل من عمل معنا كفريق قوي، لرفع وتوسيع أفق الحوار الإماراتي الألماني وتعزيز سبل التبادل الثقافي».

وأكدت عطايا بأن وسام الاستحقاق يشكل اعترافاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الشارقة لتعزيز الروابط الثقافية مع مختلف دول العالم وتكثيف حضور الإمارة الثقافي على الصعيد العالمي.

جسور ثقافية

بدوره، قال السفير الألماني إرنست بيتر فيشر: «يسعدني أن أقدم وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى منال عطايا نيابة عن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، حيث قامت منال ببناء جسور ثقافية دائمة بين الإمارات وألمانيا وتمكنت من قيادة تعاون عميق وهادف بين متاحفنا والأهم من ذلك بين الأشخاص القائمين عليها».

وأضاف:«لقد تمكنت منال عطايا من التأثير في قلوب العديد من المتخصصين في مجال المتاحف من الشباب في كلا البلدين وأسهمت في توسيع معارفهم وعملت من خلال ربط متاحفنا على تعميق الروابط بين بلدينا، وزاد:نشكرك ونقدم لك التهاني ونأمل أن تستمر الصداقة بين الشارقة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا بالازدهار».

يشار إلى أن وسام الاستحقاق الألماني هو الوسام الفيدرالي الوحيد في ألمانيا ويتم منحه لإنجازات خاصة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الفكرية أو الفخرية