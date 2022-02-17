عبد الله بن سالم القاسمي يفتتح «البندقية وفنون الإسلام»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، معرض «إلهام وروائع: البندقية وفنون الإسلام»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. وتجول سموه في أروقة المعرض الذي سيستمر على مدار 5 أشهر مسلطاً الضوء على امتداد تأثير الحضارة الإسلامية من خلال مجموعات فنية تعرض لأول مرة، ويأتي المعرض نتيجة للتعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة البندقية للمتاحف المدنية.

72 مقتنى

وتعرّف سموه على محتويات المعرض الذي يضم ما يقارب 72 مقتنى من الأعمال الفنية والوثائق المحفوظة في مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية، والتي تعرض للمرة الأولى وتوثق حجم التبادل الثري بين العالم الإسلامي ومدينة البندقية الذي شكّل رابطاً قوياً بينهما في الفترة ما بين العصور الوسطى والعصر الحديث، الأمر الذي أضفى تميزاً فنياً وألهم الفنانين في كلا الجانبين. ويرتكز المعرض على ثلاثة محاور تتمثل في: «لقاءات» و«حوارات» و«إلهام»، يتضمن كل منها باقة من وثائق ومختارات الفن الإسلامي والفن الفينيسي تهدف إلى تعريف الزائرين بتأثير الحضارة الإسلامية على شتى القطاعات والمجالات وأبرزها الفنون على تنوعها. ويسلط محور «لقاءات» الضوء على اللقاءات الأولى التي أفضت إلى التبادل بين الطرفين إما بالتهادي أو المقايضة من خلال بعض المقتنيات كالهدايا الدبلوماسية مثل القماش والسجاد والأسلحة، وغيرها.

ويتناول المحور الثاني «حوارات» آلية تأثير المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية المشتركة على التبادلات بين المسلمين من الشرق والفينيسيين من الغرب، حيث يعرض المحور حزمة من العملات الذهبية النادرة. وفي المحور الثالث والأخير «إلهام» فيتناول المشغولات اليدوية التي صنعها فنانون من البندقية من الجلد أو المعدن، والسيراميك، والمينا، أو من الزجاج والتي كانت مستوحاة من الحرف الإسلامية.

حضر افتتاح المعرض الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وجوزيبي فينوشيارو القنصل الإيطالي في دبي، والبروفيسورة إيدا زيليو غراندي مديرة المعهد الثقافي الإيطالي، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.