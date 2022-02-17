«تاريخ المستقبل» بطلة «مسابقة الجداريات» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن «ماركت الواجهة البحرية»، سوق دبي الرائد للمأكولات الطازجة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن الفائز بالدورة الرابعة من مسابقة الجداريات والفنون، التي تحتفي هذا العام بعيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. واختار الحكام بالإجماع نيمار سنسيل للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم إماراتي لقاء إبداعه للوحة جدارية بعنوان «تاريخ المستقبل». إذ كرم الفائز بحضور عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، وخليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، وقال محمد المدني، مدير «ماركت الواجهة البحرية».

إنجاز بارز

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الفائز، نيمار سنسيل: «يشرفني أن تُعرَض لوحتي الجدارية بشكل دائم في «ماركت الواجهة البحرية»، الأمر الذي يعد إنجازاً بارزاً يحتفي بالعقلية التقدمية لدولة الإمارات. وتنطوي لوحتي بعنوان «تاريخ المستقبل» على الكثير من التفاصيل التي تجسّد إنجازات الدولة على مدار 50 عاماً حققت خلالها تقدماً مذهلاً، إذ تحولت من منطقة صحراوية إلى دولة تنبض بالحداثة والتفكير المتقدم. وأشعر بالسعادة لأنني أعيش في هذه الدولة».

من جهته، قال خليل عبدالواحد: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة الثقافية التي تحمل موضوعاً قوياً كل عام والتي نسعى من خلالها إلى دعم المجتمع الإبداعي المزدهر في الإمارة. يمكن من خلال الفن تحريك مشاعر الناس وتقديم تجارب جديدة، ويولي عمل نيمار اهتماماً بالغاً بالتفاصيل، فكلما نظرنا إلى لوحته لاحظنا تفاصيل أكثر تعكس تقدم دولة الإمارات على مر السنين. وتقدم اللوحة الجدارية الدائمة تجربة ثقافية غنية لجميع زوار «ماركت الواجهة البحرية». ولا ننسى طبعاً أن نتوجه بالشكر إلى جميع من شاركوا في مسابقة هذا العام».

بدوره، قال محمد المدني : نولي في «ماركت الواجهة البحرية» اهتماماً كبيراً في المساهمة بتشكيل المشهد الثقافي في دبي وتفعيل مشاركة أفراد المجتمع، ويسعدنا مدى التطور الذي حققته مسابقة الجداريات والفنون عاماً بعد عام. وقد شهدت المسابقة مشاركة العديد من الأعمال الرائعة، إلا أن لوحة نيمار كانت الأبرز فعلاً من بينها، فهي تصوّر رؤية قائد الإمارات العربية المتحدة والتحول الذي حققته الدولة على مدار الخمسين عاماً الماضية، وتسلّط الضوء على العديد من التفاصيل التي تثير اهتمام الناظرين إليها، وسيتم عرضها بشكل دائم في «ماركت الواجهة البحرية». وتهدف مسابقة الجداريات والفنون في «ماركت الواجهة البحرية» في عامها الرابع إلى إلهام المجتمع وتشجيع الفنانين الناشئين وعشاق الفن في جميع أنحاء الإمارات للتفاعل مع كامل أفراد المجتمع الإبداعي.