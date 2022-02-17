«شاعر المليون».. حكايات القوافي تغرد على شاطئ الراحة بأبوظبي في الأمسية الـ 11

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غردت حكايات القوافي على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في الأمسية المباشرة الحادية عشرة من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبثت تفاصيلها عبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقي الشعر النبطي.

وأطل مقدم البرنامج «حسين العامري» وهو يردد كلمات نجم شاعر المليون الشاعر أحمد بن هياي المنصوري:

«اسمك من الظبي لو أنك تسمي به

بالمختصر.. بوظبي.. من غيرك أولى به.؟

أنتي الغــلا والمحبة وأنتي الطيبة...

حسنك يغصب المولع يظهر اعجابه»



ومن ثم رحب بأعضاء لجنة التحكيم سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وبدر صفوق.

نتائج



وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين والتي أعلن عنها مطلع الأمسية، عن تأهل الشاعر عبد الرحمن السمين الحربي من السعودية بنسبة 75%، ليتابع مشوار المنافسة مع الشعراء نحو اللقب، فيما غادر منافسات المسابقة الشعراء فيصل الشن العنزي من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، آلاء محمد أحمرو من الأردن.



خطوات الأمل



استمر مشوار الحلم بين خطوات الأمل وخطوات الإصرار مع 6 نجوم جدد من 3 دول عربية (ركاد مطرب الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبد الله بن خشمان من الكويت، علي الدهمشي العنزي من السعودية، مبارك الرزحان من الكويت، هادي مانع اليامي من السعودية)، والذين قدموا قصائد مميزة من الشعر النبطي تفاعل معها الجمهور وهو يردد «صح لسانك».