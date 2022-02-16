حي في ليما يشكل ملامح جدارية تعبق بالألوان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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ألف منزل وتسعة أشهر تولّد عنها جدارية فنية عملاقة أبدعها فنانون من ليما في البيرو، مستعينين بحيّ متكامل قائم على سفح تل سان كريستوبال. «مشروع قوس قزح» هو التسمية التي أطلقت على الجدارية متعددة الألوان مستوحاة من أنماط فنية قديمة تعرف بالـ«تشاكاناس». وأشارت الفنانة كارلا ماغان، من مجموعة «إنرجي كولور كوليكتيف» أن العمل اكتمل بجهود 1000 مبدع فني

. لفتت المجموعة عبر فنانيها إلى رغبتها بمنح وجه جديد لما يعتبره الناس الجانب الخطر من ليما. وقال الفنان دانيال مانريك معلقاً: «لقد أردنا أن نغير من النظرة التي يرى بها الناس التل، وأن يُنظر إلينا عموماً بشكل مختلف وأفضل...». ويشير أحد الفنانين تعليقاً، كما ذكر موقع «إنسايد إديشن»: «يشكل ذلك دعوةً لنا لإقامة التواصل بين الأحياء وتحسين نوعية الحياة في المنطقة».

ويهدف «مشروع قوس قزح» إلى إعادة إحياء الأحياء التي كانت بحاجة لنوع من الاهتمام.