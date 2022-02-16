«قلب شاعري» في دبي ينبض بقصائد الحضارات

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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نظمت، أخيراً، فعاليات مهرجان «قلب شاعري» السنوي العالمي الذي يقام في دبي، افتراضياً، وذلك بمشاركة عدد من أبرز الشعراء من مختلف أرجاء العالم.

وحل معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف على المهرجان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العربية والعالمية. وشهد يوم الجمعة الماضي، مشاركة الشاعرين وائل الصايغ وعلي الشعالي.

بالإضافة إلى 40 شاعراً ناشئاً من مدارس الإمارات والجامعات وبعض مراكز أصحاب الهمم، فضلاً عن مشاركة عدد من الفنانين والمغنين العالميين. وقد شوهد العرض المتميز عبر موقع «قلب شاعري» ووسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«انستغرام».

وواصل المهرجان فعالياته يوم السبت، بمشاركة أبرز الشعراء، ومنهم: عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري الأسبق، ومن الأردن د. إبراهيم السعافين، ومن الإمارات د. شهاب غانم وعلي الشعالي. كما شارك عدد من الشعراء من مختلف البلدان منهم الدكتورة اورورا هوميون من الأرجنتين بقصائد باللغة الإسبانية وأطلقت كتاباً يحتوي ترجمة لقصائد شهاب غانم.

وألقى الدكتور دايساكو ايكيدا الحاصل على جائزة الأمم المتحدة قصائد باللغة اليابانية، وشاركت بينا ساكر من الهند بقصائد بالانجليزية. وشارك الشاعر الباكستاني سليمان جازب بلغة الأوردو وأطلق كتاب «أمواج» وهو ترجمة لقصائد مختارة لشهاب غانم وقد تعود المهرجان أن يطلق كل عام كتاباً أو أكثر في ترجمة الشعر. وقد شاركت في المهرجان الشاعرة الإيرانية سلفانا سلمانبور بالفارسية. وقرأت قصيدة احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأطلقت الشاعرة الإيطالية د. صابرينا لي ترجمتها لقصائد وكتابات شهاب غانم تحت عنوان «تنويعات في ذكر الله» وهو الكتاب الذي أهداه غانم لعدة أعلام من الجزائر منهم: عز الدين الميهوبي والدبلوماسي محمد الدراجي وا. د. شادية شقروش. كما قرأت صابرينا بعض قصائدها بالإيطالية. وكان الختام مع د. شهاب غانم الذي ألقى ثلاث قصائد آخرها قصيدة تأملية نشرت في العلم الثقافية المغربية بعنوان ريّان الطفل المغربي الذي سقط في البئر منذ أيام وتابع العالم مأساة وفاته. وشارك في مجال الموسيقى فرقة نسيم والملحن المغني ديف شاكروبورتي والمغنية العالمية الشهيرة سوشيتا التي دخلت موسوعة جينيس بغنائها في 120 لغة.