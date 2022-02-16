ماكوري: «موناليزا أفغانستان» ملأى بمعاني الكرامة والقوة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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استضاف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في فعاليات دورته السادسة، المصوّر العالمي الشهير ستيف ماكوري، صاحب صورة «موناليزا أفغانستان»، في جلسة حوارية بعنوان «مساعٍ فردية.. رحلة ستيف ماكوري الشهيرة»، سرد فيها خلاصة تجربته في عالم التصوير طيلة عقود، وتحدث عن أبرز المحطات في حياته المهنية، والمواقف والأحداث التي لم تفارق مخيّلته يوماً.

واستهل ماكوري حديثه بالثناء على النجاح الباهر الذي حققه المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، لافتاً إلى أنه من أهم فعاليات التصوير على مستوى العالم. وتحدث ماكوري عن صورة وُصفت بأنها «أبرز الصور الأيقونية عبر العصور»، وهي الصورة الشهيرة التي التقطها ماكوري لفتاة أفغانية تنعكس قساوة الحرب على ملامحها البريئة وعينيها الخضراوين الحادّتين، إذ أوضح أنه التقى هذه الفتاة مصادفة في أحد مخيمات اللجوء بمنطقة بيشاور الباكستانية.

ووصف صورة الفتاة بقوله: «إنها ملأى بالكرامة والقوة، وهي تقول إن الأفغاني لا ينحني مهما واجه من كوارث».