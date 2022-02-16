«دبي أوبرا» تحتفي بروائع الموسيقى الأبخازية 8 مارس

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد «دبي أوبرا» أمسية غنائية للفنانة الشعبية لجمهورية أبخازيا وروسيا الاتحادية، خيبلا غيرزمافا في 8 مارس المقبل.

ويحظى ذوّاقة الغناء الأوبرالي بفرصة متميّزة للاستمتاع بأروع المقاطع الكلاسيكية، خلال هذه الفعالية. وستقدّم خيبلا غيرزمافا عرضها إلى جانب «أوركسترا القدس السيمفونية» الشهيرة بقيادة دميتري يابلونسكي ضمن ما سيكون أول حفل غالا للغناء الأوبرالي في «دبي أوبرا».

تجدر الإشارة إلى أن خيبلا غيرزمافا حائزة على العديد من الجوائز البارزة من بينها الجائزة الكبرى في «مسابقة تشايكوفسكي الدولية»، وجائزة «القناع الذهبي» لمرّتين. وفي 2021، تم منحها «جائزة الدولة للاتحاد الروسي في الأدب والفن». كما سيحظى عشاق الموسيقى بليلة متميزة في «دبي أوبرا» يستمعون خلالها لأروع الألحان التي ابتدعها عدد من أشهر المؤلِّفين الموسيقيين في العالم، أمثال فينتشنزو بيلّيني، فرانشيسكو شيليا، رينالدو هان، جوزيبي فيردي، إرنستو دي كورتيس ودينس بوداي.