تجارب متنوعة وأجواء استثنائية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تقدم دبي لزوارها تجارب متنوعة ليقضوا أجمل الليالي واللحظات ويستمتعوا بروائع المناظر والإطلالات على أرضها. وها هي تقدم أجمل الأمسيات المليئة بالمرح والمأكولات الشهيّة كلّ سبت في «فيدا كريك هاربر»، حيث يقدم أمسيات يوم السبت مع تجربة عشاء جديدة بالقرب من خور دبي، ليستمتع الزوار بالطعام الشهي والمشروبات المنعشة والأجواء الجميلة والمناظر الأخّاذة ضمن بيئة مريحة ودّية. وتتيح دبي من خلال هذه التجربة لزوارها قضاء عطلة نهاية أسبوع مشوّقة يعيشون فيها أوقاتاً جميلة مستمتعين بالأنغام الموسيقية.