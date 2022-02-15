شعبية برامج الطهي تحفز تعاون القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت ثقافة الطبخ والبرامج الترفيهية المتخصصة فيه من بين أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام الأسر العربية، ويبدو أن المحطات كافة بدأت تكثف اتفاقاتها وتعاونها في هذا الصدد، عبر اتفاقيات لبرامج تشبع نهم ومطالب واحتياجات جميع عشاق الطعام في العالم العربي، عبر عرض الشاشات للطهاة المحليين والدوليين وهم يقدمون مجموعة متنوعة من الوصفات، إذ تتمتع بحضور لا مثيل له عبر جميع المنصات الرئيسية. ومن بين هذه الاتفاقات وأشكال التعاون، أخيراً، استحواذ شركة روتانا للخدمات الإعلامية على عقد حقوق العمل كممثل إعلامي حصري ورسمي لشركة «ديسكفري» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في علامتها التجارية الرائدة «فتافيت»، التي تعد قناة طبخ ترفيهية تصل إلى الأسر العربية كافة منذ عام 2006.

وبهذه المناسبة، قال نزار ناقرو، رئيس روتانا للخدمات الإعلامية: تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق أخرى نحو التقدُّم السريع المتنامي في حقل هذه البرامج وضمن خطة التطوير والتوسع التي تنتهجها الشركة.