الهيئة العربية للمسرح توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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في خطوة مهمة وقعت الهيئة العربية للمسرح مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية من أجل تنمية المسرح في الصومال، ترأس الاجتماع الذي عقد عبر برامج الاتصال أول من أمس الاثنين، إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعثمان أبوبكر دوبي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي. وجاء توقيع المذكرة تتويجاً لاتصالات مكثفة جرت بين الطرفين خلال الشهرين الماضيين، وهي ضمن تنفيذ الهيئة لاستراتيجية عملها التي تهدف لتنمية المسرح في الوطن العربي، إيماناً منها بأن نهوض المسرح لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة في كل أرجاء الوطن العربي، كما جاء الاجتماع استجابة لرغبة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية في الاتجاه ذاته.

شكر وتقدير

وقدم عثمان أبوبكر دوبي شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل المسرح والثقافة مشروعه التاريخي، مؤكداً أن الصومال وموروثها الثقافي مشتبكان مع الثقافة العربية والأفريقية والآسيوية، وذلك ثابت في تاريخ الصومال الذي يحفل بتراث ثقافي مهم.

بدوره، رحب إسماعيل عبد الله بوزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء وهذا الحدث المهم للمشهد المسرحي العربي، حيث سيتحقق من خلاله التواصل المنشود مع المسرحيين في الصومال من أجل تنمية مسرحهم، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أراد الهيئة بيتاً لكل المسرحيين العرب، واليوم فإن المسرحيين الصوماليين يقفون جنباً إلى جنب مع إخوتهم المسرحيين العرب، فالهيئة تؤمن بأن هذا الجزء من الوطن العربي مهم بالنسبة لنا، وبالتالي يجب أن نتعاون من أجل النهوض بالمسرح في الصومال ليكون كسابق عهده، فهذا المسرح له تاريخ كبير في ما مضى من الأيام.

وأضاف: «نجتمع اليوم لوضع الخطوط الأولى لهذا التعاون ونبحث في كل الإمكانيات التي تسهل تقديم العون الفني، ولسوف نعمل على تأهيل مجموعة من المسرحيين الصوماليين لتكوين فريق محوري للتدريب في المستقبل من خلال المسرح الوطني في الصومال».

فريق محوري

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها إلى تفعيل دور المسرح في مختلف المناطق من خلال تكوين فريق محوري (وطني) من الفنانين الذين ترشحهم الوزارة ليكونوا المدربين المسرحيين الذين يقومون بمهمة التدريب وتنمية المسرح في الصومال للإسهام في تطوير الوعي الفني والمسرحي، وتشجيع تكوين الفرق المسرحية، وإقامة عروض مسرحية في جميع مناطق الصومال وعلى مدار العام، ومساعدة الموهوبين والمؤهلين لدراسة تخصصات الفنون الأدائية.

وحضر الاجتماع من الجانب الصومالي مدير العلاقات العامة للمسرح الوطني ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة عبد الرحمن محمود، ووكيل المسرح الوطني للدول العربية زكريا البشير، ومن جانب الهيئة مدير التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي غنام غنام، ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي، ومدير إدارة المهرجانات الحسن النفالي.