إطلاق الموسم السادس لـ«بيكي بلاندرز» والكشف عن جدارية ضخمة لتومي شلبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أُعلن أخيراً، عن تفاصيل إطلاق الموسم السادس من مسلسل العصابات البريطاني «بيكي بلاندرز» في بريطانيا، وذلك أثناء الكشف رسمياً عن جدارية فنية ضخمة لرئيس العصابة، تومي شلبي.

أضواء وكاميرا.. ومن ثم جدارية! تصور الممثل كيليان مورفي بدور تومي شلبي، ابتكرها الفنان البريطاني آسكي، داخل شارع رئيسي وسط مدينة برمنغهام، وقد تم استخدامها للإعلان عن موعد بدء الحلقة الأولى من سلسلة المسلسل الختامية.

ووفقاً لموقع «برمنغهام لايف»، تلوح اللوحة الجدارية التي يبلغ ارتفاعها 12.71 متراً، فوق الجزء العلوي من أقدم مبنى في المدينة «ذا أولد كراون» العائد لعام 1368م، والذي دخل التاريخ بعد نزول اليزابيث الأولى في أرجائه عام 1575 بينما كانت في طريقها إلى منزلها في قلعة كينيل وورث.

يتوقع البعض أن تضيف جدارية تومي شلبي، والقصة الأسطورية لـ «بيكي بلاندرز»، مزيداً من الجاذبية للمنطقة في نظر الأجيال الشابة. فعلى زاوية شارع اديرلي، قال مؤرخ المدينة، البرفيسور كارل تشين ام بي أي، وقع أول هجوم موثق يشير إلى «بيكي بلاندرز» قبل 132 عاماً في 23 مارس 1890.

قدم مبتكر المسلسل الحائز على جائزة «بافتا»، ستيفن نايت، إلى برمنغهام للإعلان عن إطلاق الحدث.

وحتى الآن تم عرض 30 حلقة بدءاً من سبتمبر 2013، وينتظر المعجبون بالمسلسل الآن معرفة عما حدث لاحقاً في قصة صعود أسرة شلبي إلى الصدارة والقوة على خلفية أوضاع الطبقة العاملة بعد الحرب العالمية الأولى ببرمنغهام، علماً أنه ستغيب شخصية الأم، أونتي بولي، بعد وفاة الممثلة هيلين ماكروري.