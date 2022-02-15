بيع 167 صورة لأشهر المصورين العالميين في أول 5 أيام في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، عن بيع 167 صورة لأشهر المصورين على مستوى العالم، في الأيام الخمسة الأولى من أيام دورته السادسة.

ويستضيف المهرجان 45 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي أكثر من 1600 قصة بصرية في دورة العام الجاري من المهرجان، تعرض آفاقاً واسعة ورؤى متنوعة حول عدد من أبرز القضايا العالمية من خلال عدسات 70 مصوراً عالمياً، إذ تغطي مجموعات الصور المعروضة الثقافة والفنون والجمال والطبيعة والإنسانية، وغيرها من الموضوعات.

زيارة

وزار الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، واطلع في جولته في أروقته على المعارض الفردية والجماعية، وأشاد بتنوع القضايا والقصص البصرية التي ترويها الصور من مختلف قارات العالم وثقافاته.

واستمع السفير في جولته في معارض المهرجان التي تقدم أعمال 70 مصوراً عربياً وعالمياً، إلى شرح عن أعمال المصورين الذين يعرضون أعمالهم في 45 معرضاً تمثل مختلف الاتجاهات في فن التصوير.

وفي زيارته اطلع الدكتور مظفر مصطفى الجبوري على أعمال المصورين العراقيين المشاركين في المهرجان، ضمن معرض اتحاد المصورين العرب، وأبدى إعجابه بدقة تنظيم المهرجان، وأثنى على دور إمارة الشارقة في التواصل الحضاري والثقافي مع العالم.

«فرص جديدة»

واستضاف «إكسبوجر» المصور العالمي سيرجي بونوماريف، في جلسة بعنوان: «فرص جديدة.. خلال الإغلاق الكامل أثناء الجائحة»، نقل فيها مشاهد من ذروة جائحة «كورونا»، وصفها بـ«التاريخية»، وأنها «تحولت عواصم عالمية عظمى إلى مدن أشباح».

وعقد «إكسبوجر»، جلسة تكريم لاستذكار المصور العالمي توم ستودارت، حضرها عدد من المصورين المشاركين في المهرجان، وجمهور غفير من محبي فنون التصوير الضوئي.

وفي كلمته التي كرم فيها الإرث الاستثنائي للمصور البريطاني توم ستودارت، قال المصور الصحفي والخبير الإعلامي آيدن سوليفان: «لم يكن توم مجرد موهبة ومصور ملتزم، بل كان واحداً من عمالقة التصوير، والأفضل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكنت دائماً أحذو حذوه، ومع ذلك أبقى متأخراً عنه بعض الخطوات».

وكشف المصور الأمريكي ستيفن ويلكس آلية استخدامه تقنيته الشهيرة في التصوير المعروفة بـ«من النهار إلى الليل»، مستعرضاً أسلوبه الفريد في توثيق اللحظات التاريخية، للعديد من الأحداث، والتي تشمل الحياة الطبيعية، والحياة البرية، وأحداثاً سياسية واجتماعية، وغيرها، وذلك في جلسة بعنوان «حوار» أدارتها المصورة ويتني جونسون، نائبة رئيس المرئيات والتجارب الغامرة في ناشيونال جيوغرافيك، ضمن فعاليات اليوم الخامس من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2022» الذي يستمر حتى 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وقال ويلكس في مستهل حديثه: «من خلال عملي في التصوير، أدركت أن هناك جمهوراً كبيراً لفن الوثائقيات، وكنت في أحد الأيام في مهمة عمل لتصوير الممثلين (روميو وجولييت) لمجلة باز لورمان الشهيرة، فبعدما قمت بالتقاط أكثر من 250 صورة، لتكوين صورة واحدة في نهاية المطاف، تظهر مرور الوقت، ألهمني ذلك الوصول إلى فكرة التقاط صور متعددة عبر منظر طبيعي، أو حدث ما، وبقي الأمر عالقاً في ذهني، إلى أن انطلقت في الفكرة، وبدأت بتطبيقها على مشاهد وأحداث عديدة».

بيئة جاذبة

كما شكل التنوع الفني الذي يحتضنه المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بيئة جاذبة لعدد من المدارس، التي استثمرت الحدث في عدة اتجاهات معرفية، إذ نظمت زيارات تعليمية للطلبة لإطلاعهم على موضوعات المعارض المشاركة، والرسائل الإيجابية التي تثري معارفهم العلمية والفنية.

وتعرف الطلاب في زيارتهم للمهرجان إلى فنون التصوير والمبادئ الأساسية لمهارة التقاط الصورة، كما زاروا معارض الحيوانات والبيئة البحرية التي خصص لها المهرجان عدداً من المعارض تحت شعار «إنقاذ المحيطات»، وتعرفوا إلى أنواع الحياة البرية والكائنات المهددة بالانقراض.