«ذاكرة الوطن» تعرض مشاريع الإمارات الحضارية بأساليب مبتكرة في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية لمنصة «ذاكرة الوطن»، بمهرجان الشيخ زايد 2022، وسائل تقنية حديثة، تعرض مشاريع حضارية تفخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في السنين العشر الأخيرة، بأسلوب مبتكر وجذاب، يستهوي رواد المهرجان، بمختلف شرائحهم.

شاشات جدارية

ومن أبرز هذه الوسائل، مجموعة الشاشات الجدارية الكبيرة الممتد لأكثر من عشرة أمتار، وهي موصولة بدائرة تتسع للقدمين، يقف عليها الزائر، فتمتلئ الشاشة التي تقابله بصورة لمشروع معين، مع معلومات كافية ومختصرة عنه، وبهذا الأسلوب، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية، استطاع أن يبتكر أسلوباً يحقق للزائر المتعة والفائدة، وكانت هذه الوسيلة المبتكرة، تستهوي رواد المنصة، بمختلف شرائحهم وأعمارهم، بين معجب بأسلوب العرض، وزائر تشده المعلومات، فيقف ليقرأها ويستفيد منها.

وتتوالى المعلومات على الشاشات منذ عام 2012 ولغاية 2021، لتعرّف بالمشاريع الرائدة التالية: «متحف الاتحاد»، و«محطة براكة النووية»، و«مترو دبي»، و«ترام دبي»، و«ميناء خليفة»، و«مسبار الأمل»، و«إكسبو 2020 دبي»، وغيرها.

أحداث بارزة

وما تقدمه الشاشات عن كل واحد من هذه المشاريع، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، هو نص مختصر من بضعة سطور، يقرأه الزائر في دقيقة أو دقيقتين، وما يشد الزوار أكثر، أن كل واحدة من الشاشات، كتب عليها العام من 2012 ولغاية 2021، ويقف الزائر على الدائرة التي تقابل العام الذي يريد أن يعرف أبرز أحداثه، فتنار الشاشة الزرقاء بالصورة والمعلومات، فبالنسبة لميناء خليفة مثلاً، يقرأ الزائر التالي: ميناء خليفة، هو أحدث الموانئ الإماراتية في أبوظبي، ويمتاز بعمق حوضه، الذي يتيح له استقبال أكبر وأضخم السفن العاملة على خطوط الشحن البحري الدولية، ويمثل ميناء خليفة، البوابة الأوسع للتجارة العابرة من وإلى الإمارة، ويعد الوجهة الوحيدة لعمليات شحن الحاويات، بعد نقلها بالكامل من ميناء زايد، في نهاية شهر ديسمبر 2012.

«ترام دبي»

وعن «ترام دبي»، يقرأ الزائر: ترام دبي، هو خط ترام في الصفوح بدبي، يمتد لمسافة 14,5 كم، على طول طريق الصفوح من مرسى دبي إلى نخلة جميرا.

وإلى جانب هذه الوسيلة المبتكرة للعرض، يثري الأرشيف والمكتبة الوطنية، منصته بوسائل مبتكرة أخرى، تعرض المقتنيات، ولا تقل أهمية، مثل: منظار الواقع الافتراضي، وشاشات العرض التفاعلية، والجهاز المثبت في المجلس الخاص بالمنصة، والذي يحسب عدد زوار المنصة.