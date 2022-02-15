«التحدي المطلق».. فنون تحتفي بـ«مسبار الأمل»

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع مركز «إنفينيتي دي لوميير»، أخيراً، معرض « Destination Cosmos: التحدّي المُطلق»، إذ حلت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيسة نادي زعبيل للسيدات، ضيفة شرف في الحدث الذي يعتبر العرض الإقليمي الأول من نوعه الذي ينظمه الجانبان.

حضر العرض السفير الفرنسي لدى الدولة كزافييه شاتيل، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المري المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومحمد عبد الرحيم الحرمي، مدير إدارة الخدمات الإدارية في «مركز محمد بن راشد للفضاء» ودوناتو جيورجي، الاستشاري في علوم الفضاء وممثل المركز الوطني لدراسات الفضاء الفرنسي في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

مجموعة مذهلة

يعرض « التحدي المطلق» الذي يستمر حتى الثاني من إبريل المقبل، مجموعة مذهلة من الصور للفضاء الخارجي بما في ذلك المُسْتَعِرُ الأعظم وأخاديد كوكب المريخ، بالإضافة إلى لقطات مشوّقة من«مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ» و«مسبار الأمل».

ويقام المعرض، وهو عمل فني إبداعي مبتكر وحصري، بالتعاون مع«مركز محمد بن راشد للفضاء»، بناء على إنتاج مشترك بين «كولوتور إسباس» و«المركز الوطني للدراسات الفضائية» في فرنسا احتفاءً بالذكرى السنوية الستين لتأسيس وكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، وذلك بهدف إثراء المعرفة البشرية بالكون والإسهام في تحسين الحياة اليومية للبشر – أحد الركائز الأساسية لـ«الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويصطحب هذا المعرض الجمهور في رحلة عبر متاهة من النجوم والكواكب والأجرام السماوية (السَدِيْم)، بالإضافة إلى «المُسْتَعِر الأعظم»، وهو ما يجعلها رحلة فريدة من نوعها تبدأ في قلب غابة غايانا المطيرة وتنتهي عند حافة الكون.