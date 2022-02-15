«موسم باتمان» .. إثارة وتشويق

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة الاحتفالية الأولى من نوعها المخصصة لشخصية باتمان الشهيرة، تحت عنوان «موسم باتمان»، والتي ستتميز بالعديد من الفعاليات والعروض المباشرة المستوحاة من شخصية «فارس الظلام» والذي سيستمر حتى 31 مارس، وذلك بالتزامن مع انطلاق عرض فيلم «ذا باتمان» الجديد.

تبدأ رحلة الضيوف في عالم باتمان الساحر بوصولهم إلى مدخل عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، حيث يتعين عليهم اختيار الفريق الذي سينضمون إليه سواء كان «فريق باتمان» أو «فريق الأشرار»، وارتداء الملصق الخاص بهذا الفريق، حيث يمكنهم التقاط الصور للتعبير عن فرحتهم ومشاركة انتمائهم وأبرز اللحظات مع أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكن للضيوف التقاط أجمل الصور التذكارية مع تمثال باغز باني الشهير عند مدخل المدينة، والذي يرتدي بهذه المناسبة قناع باتمان ورداءه الأسود، وغيرها من الصور المميزة للأعمدة والديكورات المستوحاة من عالم باتمان الساحر، والتي ستتوفر لفترة محدودة فقط خلال احتفالية «موسم باتمان».