علِّـمـُـوني

المصدر: شعر:د.عارف الشيخ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عَلِّمــــــُـــوني كيــــف أبنـــــِي

أمـــَـــــلاً فـــوق الرُّعـــــُـــــودْ

علِّمــــــُـوني كيف أستـــَجــ

ــــرئُ تقبيــــلَ الخـــُدودْ

علِّمـــــــــُـوني كيف أستَمــ

ــطـِـــرُ أجــــواءَ الجُمــــُــودْ

أنــــْبئــــُوني هــــَـل تــبَقــــَّتْ

مِن بـَسالاتِ الجــُدودْ؟

قـــــلْ لِمَن خبــَّـــــأَشــــوكًا

فـِي فَســـاتين الــــــوُرودْ

واغتدى يَنفثُ حــُــــزنــــًا

فـي أســـَــــاريرالنُّهــــــــــُـــــودْ

لا تُعَيــِّــشنِي على وَهْــ

ـــــمٍ فــــلِلصَّبــــــــر حــُــــــــــدودْ

لا تَعـــــِـــــــــدْني بــهــــــَـــــــــواءٍ

فـــــــي دَيــــــاجيــــر اللُّحــُــــودْ

هل تشاءمتُ ؟نعـــَــم لــــَـ

ــكِنَّني أهــــــوَى الصُّمـــــُودْ