دبي تستضيف أول عمل فني على سطح القمر

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد دبي الفترة المقبلة الكشف عن العمل الفني الرسمي الأول على سطح القمر تحت عنوان «معاً ننهض – مع ضوء القمر» من تصمصم الفنان البريطاني المعاصر ساشا جفري، وذلك من قبل شركة «سيلينيان»، الرائدة المتخصصة في إدارة الفن في الفضاء. وسيتم وضع هذا العمل .

وذلك بمساعدة شركة «أستروبوتيك تكنولوجي» و«برنامج خدمات الحمولات التجارية القمرية» التابع لوكالة الفضل الأمريكية (ناسا)، بالإضافة إلى «سبايس بيت». وسيصبح موقع هبوط العمل الفني للفنان الشهير ساشا جفري، معلماً تراثياً عالمياً محفوظاً إلى الأبد. واستخدم جفري صفيحة ذهبية من الألمنيوم الصالح للاستعمال في صناعة المركبات الفضائية بمثابة قماشة من أجل أن يكون العمل الفني قابلاً للتكيّف تماماً مع ظروف القمر ويستمر إلى الأبد على سطح هذا الكوكب.

وقد شكّلت سيلينيان (Selenian) فريق تعاون مع برنامج خدمات الحمولات التجارية القمرية التابع لوكالة الفضل الأمريكية (NASA CLPS) للعمل على إرسال العمل الفني الرسمي الأول في العالم إلى القمر.

معلم تراثي

سيتم كذلك وضع هذا العمل الفني الرائع لجفري على سطح القمر جنباً إلى جنب مع إصدار مجموعة «NFT» الخيرية التي تتألف من 5 سلاسل. وسيستقر هذا العمل المذهل على القمر، وهو ما يؤدي إلى عودة انبعاث الطاقة إلى الأرض. وستطلق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الخمس للاحتفال بكل مرحلة من مراحل المهمة، ابتداءً من إطلاق الصاروخ مروراً بطبقة الستراتوسفير، والطواف حول الأرض، ومِقلاع القمر، وصولاً إلى مرحلة الهبوط على القمر، حيث سيُحفظ هذا العمل الفني الأبدي على سطح ذلك الكوكب. وبهذه المناسبة، قال ساشا جفري: «إن مستقبلنا ليس التكنولوجيا، مستقبلنا هو الإنسان.

ويشار في هذا الصدد، إلى أن العمل الفني الذي قام به في دبي أخيراً، مؤخراً تحت عنوان «رحلة الإنسانية»، بالشراكة مع كلٍّ من دبي العطاء، ومنتجع أتلانتس النخلة بدبي، وبدعم من وزارة التسامح والتعايش ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وهو مشروع خيري، قد حطم الرقم القياسي في «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر لوحة على القماش في العالم،2021.