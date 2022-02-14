الإمارات ترفع الطاقة الاستيعابية لصالات السينما 100 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، المسؤول عن إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفعه الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء؛ وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في الدولة، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

نموذج رائد

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: قدمت الإمارات منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة «كوفيد 19»، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

وشدد النعيمي على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة «كوفيد 19»، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكِمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

وأكد النعيمي أن مكتب تنظيم الإعلام، سيكثّف جهوده للتحقق من التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة، حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التصنيف العمري المعتمد على رواد الصالات السينمائية.

أنشطة وفعاليات

الجدير بالذكر أن هيئة الطوارئ والأزمات ألغت القيود التي كانت مفروضة على الطاقة الاستيعابية بالتدرج بالنسبة لكل الأنشطة والفعاليات في الدولة، وفي مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري، ويأتي ذلك وفقاً لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس «كوفيد 19» في الدولة، وتعزيزاً للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعماً لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة.