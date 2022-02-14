يوم الحب في دبي..حكايات الجمال وأنوار السعادة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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الحب يداعب القلوب، يغسلها بماء الورد والياسمين، يداعبها بـ«حواسه الخمس وأكثر»، يبني جسوراً وردية بين القلوب والحضارات، والحب هو زاد الإنسانية والاكسير الذي تجدد به شبابها، وها هو يشرع أبوابه واسعة في دبي التي تنبض المحبة في أرجائها قرينة للسعادة والجمال، إذ طالما نشرت «دانة الدنيا» أريج المحبة في هذه العوالم، فأصبحت سقفاً يلتقي تحت ظلاله الأحباب، ليحتفلوا معاً بيوم الحب، حيث ترتدي فيه دبي والإمارات زياً أحمر، بينما تزهر الورود في أروقتها لتصبح أجمل هدية تتبادلها أيدي المحبين في يومهم، لتحتضن بين أوراقها الناعمة قلوبهم بكل ما تفيض به من دفء، اقتبسوه من جمال دبي والإمارات.

خيارات

في يوم الحب، يتسع نطاق الليل، ليجدوا أنفسهم أمام نطاق واسع من الخيارات التي تقدمها دبي لهم، بدءاً من حصولهم على «وجبة» عجنت مكوناتها بالرومانسية وليس انتهاءً بأمسيات جميلة تقدمها معظم الفنادق والمنتجعات التي تتخذ من زوايا دبي سكناً لها، وهي التي تنافست والمطاعم على تقديم عروض «مغرية»، تأرجحت في تكاليفها، لتبدأ من 300 درهم وصعوداً نحو الأعلى.

وفي الوقت نفسه، لا يغض العشاق الطرف عن «الورود الحمراء» التي يجدون فيها «حلقة وصل بين القلوب»، لتجد محال الورد في هذه المناسبة فرصة لعرض ابتكاراتها المختلفة من باقات الورد، والتي تشهد أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما أكده إبراهيم الصمدي، الرئيس التنفيذي لشركة الصمدي التجارية، ومؤسس علامة فور ايفر روز لـ«البيان»، حيث قال: «أسعار الورود في يوم «الفالنتاين» عادة ما تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بنسبة تتراوح بين 30 % إلى 50 %»، عازياً السبب إلى ارتفاع الإقبال على الورود التي تشكل العمود الفقري لهذه المناسبة.

أسعار

ويقول: «أسعار باقات الورد تختلف من مكان لآخر، فهي تبدأ من مئتي درهم وحتى 25 ألف درهم، وهذا يعتمد على حجم الباقة وعدد الورود التي تضمها»، ويشير إبراهيم إلى أن الباقات لديه تتراوح أسعارها بين 1500 و2000 درهم.

ويقول: «معظم الذين يحتفلون بهذه المناسبة يختارون باقات ورد بتكلفة لا تزيد على 500 درهم، وهذه الباقات عادة لا تكون بحجم كبير». احتفال المحبين بيومهم في دبي، لا يقتصر فقط على باقات الورد، حيث تتنافس المطاعم والفنادق على قلوبهم، وذلك من خلال مجموعة العروض التي «تفصلها على مقاس» هذه المناسبة.