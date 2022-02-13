«فن التمثيل والموروثات الثقافية المحلية» إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر أخيراً عن الهيئة العربية للمسرح، وبمناسبة اليوم العربي للمسرح، الذي صادف العاشر من يناير الماضي، كتاب «فن التمثيل والموروثات الثقافية المحلية، نحو منهج لإعداد وتنمية القدرات الأدائية»، تأليف الباحث والمسرحي السوداني، د. عادل حربي، ضمن سلسلة دراسات تحت رقم (86)، والذي يعد إضافة مهمة لعلوم وفنون التمثيل وعلاقتها بالموروث.

مقدمة الكتاب

وجاء في مقدمة الكتاب: «تنمية إبداعات الممثل وقدراته العقلية والوجدانية والجسدية والصوتية، لا يمكن أن تتم دون ربطها بتكوين مجتمعه وثقافته وحضارته، والتي يتأثر بها الممثل، لأن ذاتية الممثل المبدع لا تتحرك من فراغ، بل تحدها عوامل تسهم في توجيه مقدراته الإبداعية، ومن أهم هذه العوامل... البيئة الحضارية التي يولد فيها الفنان، ويعيش فيها زمناً ومكاناً، تقاليد وموروثات».

يتناول الباحث في هذه الدراسة، استكشاف إمكانية توظيف الممارسات والطقوس الشعبية السودانية في إعداد الممثل، وهو الأمر الذي يختبره في إطار دوره كأستاذ ومؤطر، والتي يمكن أن يكون لها التأثير الإيجابي في إطار معملي، على أساس أسلوب الورشة المسرحية، كإسهام علمي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

يقسّم المؤلف دراسته المتضمنة في هذا الإصدار، بعد تقديم موجز لها، إلى جزأين، يشتمل كل جزء منها على ثلاثة فصول.

كما يورد د. عادل الحربي في متن كتابه الشواهد، ونقتطف منها قوله: يتضح مما سبق، أن الممارسات والطقوس الشعبية في السودان، تجمع في داخلها عناصر فنية، مثل الرقص والموسيقى والغناء والتشكيل «أقنعة، ماكياج، وشم، أزياء، وأكسسوارات»، وهذه العناصر الفنية المختلفة، تدخل في نسيج الظاهرة الاجتماعية، وتتنفس روحها، ما يجعلها جزءاً من كل الظواهر الاجتماعية ذات مواصفات فنية شعبية.

إن هذه الظواهر الاجتماعية، تحمل في طياتها عناصر أدائية، قسمها الباحث إلى أربعة عناصر رئيسة، تشكل هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الأبعاد الفنية، وهي التقمص، الحركة، الإيقاع والتأثير.

وفي خاتمة الكتاب، يستعرض المؤلف مجموعة النتائج التي توصل إليها، كما يسطر بعض التوصيات، استناداً لتلك النتائج التي جاءت في بحثه.