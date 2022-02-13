ركائز الإبداع

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

متابعة الأحلام والاستفادة من المهارات في تنمية المواهب، كانتا محور اليوم العاشر لمهرجان طيران الإمارات للآداب، حيث حملت ورش العمل والجلسات، بين طياتها الكثير من الحقائق المرتبطة بالرؤية المعاصرة للبحث، ومسارات متجددة لإثراء صناعة المحتوى، ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي.

وفي السياق، أصدرت الكاتبة والإعلامية صفية الشحي، مذكرة تفاعلية، عبر ورشة مصممة خصيصاً للمهتمين بتطوير علامتهم الشخصية، تناقش فيها الأساليب الناجحة، للارتقاء بمسيرتهم المهنية، وتأثيرهم على من حولهم، عبر طرح العديد من التساؤلات حول الانتقال بقفزات سريعة، من وظيفتكم العادية إلى تأثير ونجاح حقيقيين، وكانت الإجابة، أن على الجمهور أن يحدد قصصه وكيفية روايتها، فالعلامة الشخصية، هي نتاج الأعمال التي يتم تقديمها ومتصورات الآخرين عنها، وتطوير الذات أساسي لبدء الحكاية!

هيا نكبر

أما في جلسة «هيا نكبر»، فقد عرفنا الفنان والرسام ساف أكيوز، على الفتى الصغير، الذي يريد أن يقوم بكل ما يفعله الأطفال الكبار. ولكن ماذا سيحدث عندما يحصل على ما يريد؟ وقد أكد ساف أن علينا أن نتعلم، ولا نغفل أبداً عن أحلامنا، فليس من السهل أن تكون صغير الحجم، ولكن يمكننا جميعاً أن نحلم بشكلٍ كبير، وخلال جلسة «طهو الكلاسيكيات - حريات إبداعية»، أوضح الدكتور روبي أوجلا مؤسس «مطبخ الطبيب»، قيمة الطعام، والجوانب الطبية للأكل الصحي، كما قدمت مؤلفة كتب الطهو، زهراء عبد الله، خارطة طريق ملهمة، عند إضافة اللمسة الخاصة في الوصفات التقليدية، لتناسب سُفرة طعام أكثر حداثة وصحة.

الوقفة الاستثنائية

كما ناقشت الكاتبة سارة صادق، والرسامة كارين جابر، خلال جلسة تفاعلية، كتابهما المصور «الوقفة الاستثنائية»، وهو عبارة عن قصة مؤثرة وملهمة، حول التحديات، والنعم غير المتوقعة الناتجة عن جائحة «كورونا». وفى جلسة «الأمومة - الفرح والنضال والمحرمات»، تحدثت المستشارة ومدربة الحياة، هالة كاظم، والدكتورة في علم السلوك والبيانات، براجيا أغاروال، عن الصراعات النفسية، والصور النمطية التي تواجهها الأمهات في عصرنا الحالي، في حين سرد الكاتب بين بيلي سميث، قصة كارميكل الفكاهية، التي يكتشف من خلالها المعنى الحقيقي للحياة، وما إن كانت سمعة «الشقاوة» أمراً جيداً! كما قاد الكاتب روان هوبر، الجمهور إلى مواطن الخيال، مع جلسة «كيف تنفق تريليون دولار؟»، ويتعمق في جميع المشكلات التي يمكننا حلها، بواحد في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

فريق المحررين

ومن جانب آخر، قدمت مجموعة مستخدمي ويكيبيديا الإمارات، للراغبين في الانضمام لفريق المحررين على الموسوعة، في ورشة امتدت لساعتين، حول الخطوات والطرق الأساسية لتحرير مقالات ذات جودة عالية على الموسوعة الرقمية، ويكيبيديا، بدءاً من كيفية إنشاء حساب خاص، ومروراً بأساسيات البحث وكتابة المقالة، ووصولاً إلى أدوات التحرير وطريقة النشر.

صناعة المحتوى

وحول كيفية صياغة القصص والحكايات، لتقديم محتوى مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لمختلف شرائح الجمهور حول العالم، ناقشت جلسة «رحلة إلى الترند»، قدم الباحث وصانع المحتوى أحمد الغندور، كيف تم صناعة المؤثرين، وصياغة القصص بأشكال وألوان متعددة، ما يترك بصمة على مختلف شرائح الجماهير حول العالم. وكيف يمكن ضمان تقديم المحتوى الفاعل، خاصة في مجال القصص والحكايات، بشكل معاصر وإيجابي، في حين شارك كل من سعادة د. علي بن تميم، وأحمد العلي، وحمد الغيثي، في جلسة مهمة حول واقع ووضع اللغة العربية، وتحولاتها في ظل عصر السرعة الحالي، والتحديات التي يعيشها أبناؤها، بالإضافة إلى التطرق حول مخرجات قمة اللغة العربية التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب، مع مركز أبوظبي للغة العربية.

الخيط الرفيع

وعن تجربتها المميزة في قراءة كتاب التقطته بالصدفة من سوق للكتب المستعملة، تحدثت الكاتبة إيمان مرسال، حول تأثير ذلك على مسيرتها، وكيف أصبح هذا الكتاب دافعاً لها، للبحث وراء قصة صاحبته، بعد أكثر من نصف قرن على موتها، وشارك كل من علوية صبح وأحمد مراد، في مناظرة شيّقة، حول الخط الرفيع بين حرية الإبداع، والخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع قانوناً للجميع، وحتى في الأدب.