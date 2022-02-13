دبي ترسم خريطة تطور الفنون الرقمية

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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لا تقف رؤى دبي وإسهاماتها في إغناء حقول العمل الإبداعي العالمي، عند حدود مواكبة أحدث التطورات فيها، فدانة الدنيا لها كلمتها وبصمتها الدائمتان في هذا المجال. وهو ما يتبدى بجلاء، راهناً، ضمن عوالم الفن الرقمي. إذ تتسابق الجهات المعنية والمبدعون بالإمارة، لتقديم نتاجات تفتح آفاق تطوير استراتيجي يخط للعالم نماذج مستقبلية ملهمة.

خريطة طريق إبداعية نوعية تخطها دبي في حقول الفن الرقمي، وذلك طبقاً لما أكده عدد من المبدعين العالميين في حديثهم لـ«البيان»، إذ بينوا أنهم اختاروا دبي لأنها تواكب كل جديد لتسبق وتقدم مساقات الإبداع والعمل الأكثر إشراقاً وثراء في جميع صنوف الفنون.. ووصفوا المدينة بأنها ملهمة مبدعي الفنون الرقمية ونبع ثري يعزز مستقبلها.

يقول الفنان المصري أحمد عماد الشبراوي بدأ الفن الرقمي يرسم مسيرته في المنطقة من دبي، وهذا ليس غريباً على دانة الدنيا، التي تواكب كل ما هو جديد وعصري، وتقدم شتى عوالم الإبداع وصنوفه، كما عودتنا دائماً على الصدارة والريادة في مختلف مناحي الحياة. وكان لي الشرف في المشاركة بأول معرض للفنون الرقمية بالمنطقة، الذي انطلق من هذه الأرض الطيبة.

دعم وتحفيز

ويوضح عماد أن دبي ملهمة مبدعي الفنون الرقمية على اختلاف منابتهم وثقافاتهم، كما أن الفنانين يحظون في دبي، بالدعم والتسهيلات في شتى المجالات الفنية، ما يحفزهم على الإبداع، ويشجعهم على الاستمرار في رحلة العطاء وتقديم أفضل النتاجات الرقمية.

ويضيف: يبحث العالم اليوم عما هو جديد وحديث والفنون الرقمية هو الشيء الحديث السائد في الساحة الفنية، ولدبي كبير الدور في نشوء هذا الفن وتنميته وتصديره، وذلك من خلال المعارض الرقمية التي افتتحتها أمام الفنانين، ليكملوا مستقبلهم دون مصاعب في هذا المجال الفني.

ويتابع: محظوظون في دبي لأن شتى حقول الإبداع متاحة لنا سواء من متاحف أو معارض أو غيرها، وهذا ينمي الإدراك الإبداعي في أذهاننا ويتيح لنا الاطلاع على كافة أنواع الفنون.

صدارة وريادة

بدورها، تقول الفنانة الإيطالية مارا فيريتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجاليري فيريتي للفن المعاصر: «إن دبي سباقة دائماً إلى كل ما هو جديد وعصري. واحتضنت الثورة الرقمية الجديدة، وبدأ العالم يستلهم أفكار الفن الرقمي، من هذه المدينة الساحرة». وأكدت أن ملامح وعوالم هذا الفن بدأت تتطور بشكل متسارع في دبي، وذلك لأن الرقمية هي الحركة الفنية الجديدة والمستقبلية التي ستقود المشهد الفني في العالم. مشيرة إلى أن الفن الرقمي يثري تجربة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وتتابع فيريتي: «أقيمت في دبي معارض رقمية مهمة، واستمر سوق NFT في النمو، وذلك بفضل الدعم والتشجيع والتحفيز الذي تقدمه دبي في هذا المجال سواء للفنانين أو المستثمرين، وقد قمنا، مؤخراً، بأول معرض يدمج بين الفن الرقمي والفن الواقعي ضمن جناح «جاليري فيريتي» في منطقة القوز الإبداعية، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين، فضلاً عن قيام «جاليري فيريتي» بمعرض «كسر الحدود» مؤخراً بمشاركة فنانين عالميين».

وتسطرد: «إن موقع الغاليري لعب دوراً بارزاً في جذب العديد من رواد وعشاق الفنون من مختلف جنسيات وثقافات العالم، ونسعى دوماً في كنف هذه المدينة إلى تقديم كل ما هو فريد ومميز في مجال الفنون بشكل عام والفن الرقمي على وجه الخصوص»

تفرد

من جانبها، تقول الفنانة اللبنانية كريستل بشارة: «إن دبي من أول المدن التي شجعت وحفزت على الفنون الرقمية لما تمتلكه من عوامل مهمة تتناسب مع متطلبات هذا الفن، لذا نجد الفنون الرقمية في دبي مميزة واستثنائية، كما تسعى دبي لفتح آفاق جديدة لمبدعي هذا الفن لتقديم أفضل الأعمال الرقمية الملهمة في المستقبل، كما أتاحت لهم سوقاً لبيع لوحاتهم الرقمية في شتى الدول، ما جعلها وجهة مفضلة لعشاق هذا الفن من كافة أرجاء العالم».