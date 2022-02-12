جلسة حول القصة القصيرة في مكتبة الصفا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تقديم المتعة والفائدة لجمهورها عبر حوارات الأدب والأدباء الشيّقة؛ ففي أمسية جديدة من أمسيات «حديث المكتبات» التي تعقدها بالتعاون مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، ينتظر محبّو فن القصة جلسة بعنوان «القصة القصيرة بين الواقع والطموح» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يوم غدٍ من السابعة حتى الثامنة مساءً، وتديرها الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد.

تجمع الجلسة الكاتبات الإماراتيات الشابات: عفراء محمود، وفاطمة العامري، وحصة عبد الله، حيث سيتحدثن خلالها عن تجاربهن في أروقة الأدب، وتحديات فن القصة القصيرة. كما سيقرأن مختارات من قصصهن أمام الجمهور.

وحول هذه الجلسة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الثقافية كجهة حكومية مؤتمنة على قطاع الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، نسعى في دبي للثقافة عبر هذه الجلسات النقاشية إلى إثراء الساحة الثقافية والمعرفية الأدبية، وتعزيز الوعي في الإمارة حول أعلام الأدب الإماراتي، وإتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع والأدباء في آن معاً. ونأمل أن تلبّي هذه الجلسة تطلعات هواة فنون القصة القصيرة ومتذوقيها».