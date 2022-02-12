يوم الحب في الإمارات أجواء شاعرية تنبض بثقافات العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد العالم احتفالات مميزة في «يوم الحب»، وتشتهر بهذه الاحتفالات المميزة عدة أماكن ووجهات في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجتمع العشاق من مختلف الثقافات لينثروا مشاعر المحبة والخير على أرضها، ومع اقتراب موعد يوم الحب، بدأت وجهات الترفيه من فنادق ومطاعم وغيرها، الإعلان عن الحفلات والعروض التي ستقيمها بهذا اليوم الذي يُصادف الرابع عشر من هذا الشهر.

وفي هذا السياق، يقدم نادي «جميرا آيلاندز كلوب هاوس» في دبي باقة من العروض المميزة طوال شهر فبراير بما في ذلك عروض العشاء من مطعم ايزولا الإيطالي وعروض ليلة السيدات التي تم إطلاقها حديثاً للاستمتاع بمشاهدة «بطولة الأمم الستة» في مطعم «جوز باكيارد جاستروبوب»، وقضاء أوقات هادئة مليئة بالتأمل تحت ضوء القمر، حيث يقدم نادي «جميرا آيلاندز كلوب هاوس» العديد من العروض لكل شخص.

يوم مميز

كما يمكنك التجمع مع أصدقائك وقضاء يوم حب مميز في مطعم جوز باكيارد جاستروبو، وسيقوم جونو وريتش باختبار الضيوف عن مدى معرفتهم ببرنامج فريندز (البرنامج التلفزيوني) مع الاستمتاع بجولتين موسيقيتين وفترة خصومات ممتدة في المساء.

ويتميز منتجع لابيتا دبي باركس آند ريزورتس بمجموعة من التجارب الفريدة التي ستجعل من عيد الحب هذا العام تجربة لا تنسى.

ويقدم المنتجع، والمستوحى من طابع جزر المحيط الهادي، الإقامة الرومانسية وجلسات التدليك وغيرها من العروض التي تمنح العشاق وقتاً استثنائياً، فاستعدوا لرحلة من الاستكشاف تحمل معها أجمل معاني الحب والرومانسية.

وبهذه المناسبة أيضاً، بوسعكم إبهار من تحبون في عيد الحب بخياركم من تجربتين رائعتين، حيث تبدأ بوجبة مميزة لشخصين: يستمتع المحبون وعشاق الطعام بهذه الوجبة اللذيذة من أربعة أطباق وإطلالات جميلة للغاية من شرفة بافيليون.

وللراغبين بالاستمتاع بكافة جوانب التجربة، يمكنهم اختيار الإقامة القصيرة التي تجعل من يوم الحب مناسبة استثنائية بمستوى فريد من الرفاهية، فهي تجربة عنوانها الشاعرية منذ البداية، حيث يقيم الضيوف في غرفة مزيّنة خصيصاً ليوم الحب تهيئ الأجواء لاحتفال لا مثيل له.

جزيرة ياس

أما في أبوظبي، فقد أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه والتسلية في العالم، عن إطلاق باقات من العروض المميزة احتفالاً بيوم الحب. وتقدم الوجهة الرائدة للراغبين بقضاء أوقات لا تُنسى مع الأحبة أو الأصدقاء تشكيلة متنوعة من العروض التي تلبي جميع الأذواق والتفضيلات.

وتقدم جزيرة ياس باقة الإقامة واللعب المميزة لتتيح لزوارها الفرصة لقضاء أوقات استثنائية برفقة العائلة والأصدقاء، إذ تتضمن الباقة الفرصة للحصول على تذاكر دخول يومية إلى المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، وإمكانية ترقية الغرف الفندقية إلى الفئة الأعلى.

وأعلنت زهور كاميليا، الشركة المتخصصة في تقديم وتنسيق أجود أنواع الزهور، عن افتتاح فرعها الجديد مع هدايا الشوكولاتة والبالونات والشموع والكيك في العاصمة أبوظبي.

ويوفر المتجر المتخصص بنباتات وأشجار الزينة مجموعة متنوعة من النباتات والمزهريات وغيرها من الخدمات، التي يقدمها فريق متخصص بتنسيق الزهور والمناظر الطبيعية بدءاً من أعمال التصميم إلى التنفيذ والرعاية والصيانة للمناظر الطبيعية في المنازل وأماكن العمل والترفيه، بمناسبة يوم الحب.