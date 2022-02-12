«جمعة الماجد» ينظم «تقدير عُمر المخطوطات والوثائق»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع جامعة الفيوم في جمهورية مصر العربية، محاضرة افتراضية بعنوان «تقدير عُمر المخطوطات والوثائق: نظريات وتقنيات»، قدمها الدكتور مدين حامد عبد الهادي، مدرس ترميم الآثار بجامعة الفيوم والخبير والمدرب المعتمد في دراسات الأحبار وتزييف وتزوير وترميم الآثار والمخطوطات.تناولت المحاضرة محاور عدة، أبرزها: مكونات المخطوط الفيزيائية والكيميائية لحواملها السليلوزية والبروتينية وغير العضوية، وأحبار وأمدة المخطوط ومواد تذهيبه وزخرفته المختلفة، فضلاً عن مناقشة نظرية التأريخ وتقدير عمر الآثار والمخطوطات، ودلالات تأريخها وتقدير عمرها مع تقنيات علمية تخصصية لتقدير العمر كالحلقات السنوية للأشجار والتألق الحراري، والمجهر الثاقب SAM، وتحليل الفلور في العظام والطرق الإشعاعية.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور، وكانت نقاشاتهم ثرية، وقد راقهم موضوع المحاضرة الذي يهم كثيراً من المتخصصين في علوم كالآثار والترميم والكيمياء والفيزياء والكوديكوجيا والكرونولوجيا وتحقيق التراث.