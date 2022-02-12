أعمال «NFT» إبداعية في «50/‏‏50» بمكتبة الصفا بدبي

المصدر: دبي - البيان

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زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» المعرض الفني الرقمي «50/‏‏50» للأعمال الفنية غير القابلة للاستبدال (NFT) الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع «مورو كولكتيف» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، والذي سيستمر حتى 15 فبراير الجاري.

50 عملاً

يحتفي هذا المعرض بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال 50 عملاً فنياً على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) من إبداع فنانين إماراتيين ومقيمين في دولة الإمارات، ويُعتبر المعرض الأول من نوعه في إبراز مجموعة من الفنانين المقيمين في الدولة.

محتويات

واطلعت هالة بدري على محتويات المعرض من أعمال فنية تم عرضها على شاشات رقمية، وضمت أعمالاً للفنان الإماراتي خالد البنّا والفنانتين الإماراتيتين علياء الجعود ودلال أحمد، كما شاهدت أعمال الفنانين الآخرين التي تتسم بالعصرية والابتكار، وتعكس المزيج الثقافي الفريد الذي يميّز المجتمع الإماراتي.

أفكار وموضوعات

وأشادت بدري بالأفكار والموضوعات المبدعة التي تضمنتها الأعمال الفنية بجميع أشكالها، والتي تنوعت بين القطع الفنية ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والرقمية والتقليدية، إضافة إلى الكولاج والتصوير الفوتوغرافي، مشيرةً إلى أنها تمنح متعةً بصرية لمشاهديها.

دعم المواهب

وتعمل «دبي للثقافة» على دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، واحتضانهم وتوفير منصة تتيح لهم التواصل مع المجتمع الأوسع في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للمبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، شركات وأفراداً، من أنحاء العالم، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي فيها بما ينسجم مع محاور خطتها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.