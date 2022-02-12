«ليلة إماراتية» برعاية «البيان»: «طيران الإمارات للآداب» ينبش جذور حكايات الرعب في المجتمع

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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قادت فعاليات مهرجان طيران الإمارات في يومها التاسع جمهورها إلى كواليس كتابة القصص الخيالية ذات الصلة بعوالم الغموض والجريمة ضمن مغامرات مثيرة في «ليلة الرعب»، ضمن الجلسات المخصصة للكتابة والروايات، وفي مقدمتها جلسة «ليلة رعب إماراتية»، التي انعقدت برعاية «البيان»، وسلطت الضوء على الرواية المحلية المعاصرة التي تستوحي مساراتها من «الخراريف» التي تعد جزءاً مهماً من التراث المعنوي، والثقافة الشعبية، ومصدر إلهام لكثير من الأعمال السينمائية والفنية في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى أنها موضوع مهم لكثير من الدراسات والبحوث التي تهتم بالتاريخ الشفاهي والأدب الشعبي.

وفي سياق متصل، شارك في جلسة «ليلة رعب إماراتية» كل من إبراهيم المرزوقي وأحمد زين الهاشمي، وضرار بالهول ونورة عبد الله الطنيجي في جلسة مليئة بالإثارة؛ حيث سردوا بعض القصص والروايات والأفلام التراثية الإماراتية، وهذا ضمن فعاليات «ليلة الرعب» التي يشتهر بها مهرجان طيران الإمارات للآداب.

فضاء الموت

وأشارت الكتابة الإماراتية نورة عبد الله الطنيجي إلى أن روايتها «حضارة لوكاس» تطرق منطقة غير مرئية بين الروح والجسد، تحاكي عالماً من صُنْعها، بتناقضاته وانزياحاته، وتسير بنا إلى عوالم أرقى وأكثر معنى، وخاصة أنه تم تظهيرها بواسطة قوة الخيال الرؤيوي التي تستشفّ ما وراء فضاء الموت باحتمالاته الغيبية اللامتناهية. فبطل الرواية «لوكاس» مؤرخ ومستشرق وفنان تشكيلي، عشق بلداً عربياً وبنى في أعالي جباله بيته ليكون حضارة للفن والإبداع.

الأرملة السوداء

كما ناقش ضرار بالهول الخطوط العريضة لروايته «الأرملة السوداء» والمستوحاة من رجع أصل تسمية أم الدويس، إلى أداة القتل التي تستخدمها والتي تشبه المنجل وتسمى في اللهجة العامية في الإمارات «داس»، والدويس هو تصغير لكلمة «داس»، التي تتجسد بهيئة فتاة بالغة الجمال، أنيقة، تفوح منها روائح شتى جميلة من أنواع العطور والبخور، إحدى رجليها رجل حمار، والأخرى «داس»، وهناك من يقول بأن كلتا رجليها أرجل حمار ويديها (ديسان) أي منجلين. وبالرغم من جمالها الأخاذ وروعة ملامحها، إلا أن لها عينا قط.

أما في جلسة تحتفي بالقصص والحكايات المرعبة، عرض الجزء الثاني من فيلم «مزرعة يدو» بعد نجاحه الباهر الذي حققه جزؤها الأول، وبعد انتهاء عرض الفيلم، سيتمكن الجمهور من لقاء الأشخاص القائمين على العمل، ومنهم المخرج أحمد زين الهاشمي، والسيناريست إبراهيم المزروعي.

القتل للمبتدئين

كما انضم الكاتب أحمد مراد بأحدث إصداراته «القتل للمبتدئين» في ورشة للمختصين، لمساعدتهم على كيفية وضع خطة كاملة لعمل أدبي؛ مما سيساعدهم على الانتهاء من كتابة عملهم الروائي أو السينمائي، وهي المرة الأولى التي يكتب فيها عن الكيفية التي بدأ بها الكتابة، وسبل تطوير منهجه على مدار سنين، أصدر خلالها سبع روايات وخمسة سيناريوهات أفلام.

هيئة كهرباء ومياه دبي

وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في مهرجان طيران الإمارات للآداب بصفتها شريك الاستدامة الرسمي للمهرجان.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة الرسمي لمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أصبح منصة مهمة في الحركة الأدبية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نحرص على التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم الأنشطة الثقافية والمعرفية، وتسهم في غرس ثقافة القراءة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة القراءة وجعلها أسلوب حياة وعادة يومية لبناء مجتمع مثقف قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة».

مبادرات

أكد معالي سعيد محمد الطاير، أن شراكتنا تنسجم مع مؤسسة الإمارات للآداب ورعايتنا لمبادرات وبرنامج الاستدامة في المهرجان مع مساعينا لتنشئة جيل مثقف يدعم الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى التزامنا بنشر ثقافة الاستدامة ليصبح الترشيد جزءاً أساسياً من حياة الأفراد اليومية وسلوكياتهم وعاداتهم.