افتتاح مرسم ومعرض الفنون الجميلة بمركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أول من أمس، مرسم ومعرض الفنون الجميلة بمركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي، بحضور موزة سالم المسافري مدير مركز رأس الخيمة الإبداعي، التابع لوزارة الثقافة والشباب، ومجموعة من الفنانين التشكيليين، منهم: عبيد سرور، حميد ليواد، ناصر بوعفرا، الدكتور وهيبة راشد.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية عودة الحياة للمعارض الفنية، نظراً لدورها التاريخي في دولة الإمارات، وتقديم تجارب فنية، وتبادل الخبرات بين الفنانين، والتي ساهمت بظهور تجارب محلية، أدت إلى انتشار وتعدد المعارض الشخصية والجماعية، ونشر دور الفن، والتعريف بالفنان الإماراتي، وما يجري في دولة الإمارات، من نهضة شاملة، انعكست على الحركة التشكيلية المحلية.

وأوضحت موزة سالم المسافري مدير مركز رأس الخيمة الإبداعي، التابع لوزارة الثقافة والشباب، أن المعرض يأتي ضمن أجندة المركز السنوية، والتي تم تدشينها أمس، حيث قرر المركز وضع خريطة شاملة، لاستضافة الأعمال الفنية والتشكيلية على مدار العام، بهدف دعم الفنانين، مشيرة إلى أن ملتقى الموهوبين والمبدعين في مرسم ومعرض الفنون الجميلة، والذي ينظمه مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ومرسم رأس الخيمة.

فرصة

وأضافت: يعتبر المعرض، فرصة لدمج مجالات الفنون البصرية والرسم والتصوير، واقتناصها لعرض أعمال مجموعة من الفنانين المبدعين، وتقديم رسالة عن ثقافتهم من خلال الفن، حيث سيقدم المعرض لمسات فنية منوعة لمحبي الفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، إضافة إلى رسم حي من الموهوبين والمبدعين في مجال الفنون التشكيلية.

سالم بن سلطان القاسمي خلال افتتاح المعرض / من المصدر