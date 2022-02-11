«جنراسكوب» للفنان جايسون سيف.. توليفة بين العالم المادي والرقمي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يستضيف برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، في قلب مركز دبي المالي العالمي، النسخة الافتتاحية من معرض الفنان السوري الكوبي، جايسون سيف، بعنوان «جنراسكوب»، على مدار شهر ابتداءً من يوم 3 مارس، وهو أول معرض فردي مخصص للفنان بالمنطقة. ويكتسب سيف شهرة كبيرة، بفضل ممارساته الفنية التي تعتمد أسلوب الخلط والتنويع بين العديد من الوسائط والمواد، وبطريقة تحمل طابعاً يلامس الواقعية بمنتهى الدقة، ورسومات يدوية تتخللها لمسات معقدة للغاية، تدفع بدورها حدود الخيال نحو آفاق جديدة، بالاستعانة بالأدوات والحلول الرقمية.

رؤية معاصرة

ويسلّط هذا المعرض الفني، المدفوع برؤية معاصرة ممزوجة بروح التاريخ، وتناشد مفاهيم دولية، وسمات ثقافية محددة، الضوء على اهتمام الفنان المتواصل بالمنسوجات التقليدية، وأساليب التطريز الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتمداً على أدوات تكنولوجية متطورة داخل مساحة الفن الرقمي. ويتعاون في هذا المعرض، الفنان سيف مع مصمم البرامج أندرو كاسيتي، لتطوير تطبيق بلغة «جافا سكريبت»، تتيح آلياته الخوارزمية تحويل 11 صورة مرسومة يدوياً، إلى نسخ جديدة لا نهائية، عبر طرق شتّى، شملت الانعكاس والتقسيم والمحاكاة والتحريك.

مصدر مُلهم

وقد شكّلت التصاميم والأشكال المرسومة في المفروشات والسجّاد داخل منزل سيف، خلال طفولته ونشأته، مصدراً مُلهماً له، وصادف أن سافر مرات عديدة إلى دول المنطقة، والتقى بالعديد من الحرفيين في مجالات النسيج التقليدية المختلفة، ثمّ عاد إلى استوديو التصميم الخاص به، ليمكث مع نفسه، وينجح في إعادة تصميم هذه الألوان والرموز الكثيرة، ويُدخلها في توليفة ناجحة مع المواد والصيغ والأدوات الرقمية.

وكان سيف قد أطلق مؤخراً شبكة للرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، والتي بيعت بالكامل فور طرحها عبر منصّة «جنراسكوب». وتتوفر هذه الأعمال الفنية حالياً للشراء والبيع، عبر منصّة سوق ثانوية في سوق الرموز الرقمية «أوبن سي»، وهي تمثّل مجموعة نادرة لا نهائية من الأعمال الإبداعية المأخوذة من 11 لوحة يدوية فنية.

أعمال رسومية رقمية

وسيحتضن المعرض، العديد من الأعمال الرسومية الرقمية ذات الحجم الكبير، بالإضافة إلى أربع لوحات فنية كبيرة على القماش، وكذلك مجموعة محددة، تضم لوحات فنية محدودة الكمية، يمكن مشاهدتها عبر المنصّة الإلكترونية. ويربط هذا المعرض أطراف المعادلة الكاملة، التي يشكل فيها العالم الرقمي / التناظري، أساس هذا المشروع الفني. وبالنسبة للفنان سيف، فإن هذه العملية المُلهمة، والقائمة على إعادة تصميم الرموز والشفرات وأشكال التعاون والإبداع الفني، تجسّد العلاقة بين الإنسان والآلة، والعالمين الرقمي والتناظري.

تعزيز التواصل

وقال الفنان جايسون سيف: «عندما تصوّرت تطوير وتنفيذ هذا المشروع الفني، لم أجد مكاناً أفضل من برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، الذي يقع في قلب مركز دبي المالي العالمي، من أجل تعزيز التواصل بين الجمهور وأعمالي الفنية. وتأتي لوحاتي اليدوية، التي تشكل أساس أعمالي الفنية، مستوحاة كثيراً من التراث والتقاليد التي تزخر بها هذه المنطقة الغنية، بدايةً من فنون الزخرفة العربية (أرابيسك)، مروراً بأنماط الهندسة الإٍسلامية، ووصولاً إلى تصاميم المفروشات والسجّاد العربي».

وأضاف سيف: «انطلاقاً من الإطار الفنّي لهذا المشروع، يمكنني استعراض هذه الأعمال المرتبطة بالثقافة البصرية في المنطقة، ولكن بأسلوب مغاير، يتحدى المشاهد، ويدفعه نحو تفسير العمل الفني خارج السياق التقليدي، ضمن حوار مع التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا».

وبدورها، قالت ملك أبو قاعود رئيس قسم الفنون والفعاليات في «آي سي دي بروكفيلد بليس»: «نحن سعداء باستضافة أول معرض فني في دبي، للفنان المُلهم جايسون سيف، وإننا نتطلع إلى انطلاقة موسم دبي الفني، مع هذا المعرض الرائع، الذي يمزج بين العالم المادي والرقمي، عبر توليفة فريدة من الوسائط التي تدفع بحدود المفاهيم المعهودة في تنظيم المعارض متعددة الوسائط إلى آفاق جديدة. ويجسّد هذا المعرض التزام «آي سي دي بروكفيلد بليس»، المتمثّل في تقديم كافة أشكال الفنون التي تتماشى مع قيم مجتمعنا. ويؤسس الفنان سيف، عبر شغفه تجاه أساليب النسج التقليدية في المنطقة، سبلاً للحوار مع الكثيرين ممن تعرّفوا خلال فترة نشأتهم وطفولتهم على مثل هذه الأساليب والرموز والأشكال الساحرة، والتي يطرحها في هذا المعرض، بأسلوب عصري وجديد».

سيتخلل معرض «جنراسكوب»، الذي يُقام على مدار شهر كامل، في برج آي سي دي بروكفيلد بليس، سلسلة من النقاشات، بمشاركة كل من محمد مكتبي، وإيوان مكتبي، ونادين خليل، بالإضافة إلى ورش عمل حول فن طباعة الشاشة الحريرية، وجميعها ترحب بعموم الزوّار والجمهور مجاناً. هذا، ويستمر المعرض حتى الثالث من أبريل 2022.