«أصوات شابة» تنشر أريج الشعر في أمسية اتحاد الكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بفرعه في أبوظبي، أول من أمس، أمسية شعرية بعنوان «أصوات شابة»، استضاف فيها مجموعة من الشعراء الشباب، الذين يثرون الساحة الشعرية المحلية، بإبداعاتهم المتنوعة بين القصيدة الفصيحة والعامية، ممن لهم حضورهم المميز بين جمهور الشعر على وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، الواقعية منها والافتراضية. شارك في الأمسية كلُّ من: الشاعر محمد الخالدي، والشاعر عبد العزيز باروت، في القراءات الشعرية الفصيحة، والشاعر أحمد المناعي، والشاعر مهدي الجابري، في القراءات العامية، حيث تراوحت قصائدهم بين موضوعات وجدانية، وعاطفية، ذهبت بالمتلقين نحو أغوار النفس تارة، وأرصفة الحياة المختلفة تارةً أخرى.

حضر الأمسية عدد من الكتّاب والشعراء، وقدّم لها وأدارها الكاتب الشاب إبراهيم بن حاتم. جاءت الأمسية كبادرة من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، لإثراء المسارح الثقافية المحلية بالأصوات الشابة، في سبيل رعايتها وإبرازها للجمهور والمجتمع الإعلامي، لتجد مكانتها بين الأسماء الأدبية المتميزة في دولة الإمارات، وخارجها.

وتتوالى الفعاليات التي يقيمها فرع أبوظبي، لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث سينظم يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري، جلسة حوارية بعنوان «الأدب والثقافة: احتياج أو ترف؟».