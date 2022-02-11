سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح «القمة البيئية»، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» للمرة الأولى، بالتعاون مع الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة، تحت شعار «إنقاذ المحيطات».

7 جلسات

وتسلط القمة الضوء في 7 جلسات على أثر تلوث البحار والمحيطات على مستقبل الأرض، بمشاركة مجموعة من قادة الرأي والمختصين والمصورين العالميين، وتهدف لحشد الجهود العالمية لرفع الوعي بخطر تلوث البحار والمحيطات.

وألقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة، أشادت خلالها بالجهود التي بذلها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تنظيم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» ودوره في لفت الأنظار للقضايا والتحديات، التي يواجهها عالمنا اليوم.

وقالت معاليها: «تتعرض المحيطات لمخاطر متزايدة، بدءاً باستنزاف ثرواتها الحية، مروراً بتلوثها وزيادة حموضتها وانتهاء بارتفاع درجة حرارتها، وما ينطوي عليه كل ذلك من مخاطر تهددها وتهدد معها حياة مئات الملايين..».

وتابعت معاليها: «تعتبر البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أهم البيئات وأغناها تنوعاً، وانطلاقاً من إدراكنا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بذلنا جهوداً كبيرة للمحافظة عليها وتعزيز استدامة ثرواتها ومعالجة التأثيرات..».

واستعرضت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة عدداً من الجهود التي بذلت لحماية البيئة البحرية من أشكال التلوث وتنظيم أنشطة الصيد والتوسع في استزراع الأحياء المائية وإقامة المحميات البحرية.

حضر افتتاح القمة البيئية إلى جانب سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من: الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبيئيين.

فعاليات

اطلعت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ضمن مشاركتها في فعاليات «القمة البيئية»، على المعارض الفنية المصاحبة. ووقفت معاليها عند معرض «أسرار الحيتان»، حيث استمعت من المصور بريان سكيري، لشرح حول صوره التي ترصد مجتمعات حيتان العنبر، والحدباء، والأوركا، والبيلوغا، ويعزز من خلاله الدراسات التي ترى أن الحيتان تتمتع بثقافات وتقاليد معقدة، تميزها عن غيرها من الكائنات، وتجولت في معرض «كوكبنا المائي». كما اطلعت معاليها، على أعمال المصوّر ديفيد دوبليي، المتخصص في التقاط الصور المزدوجة.