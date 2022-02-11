«دبي أوبرا» تستضيف صانع المحتوى العالمي «بارتليت»

المصدر: دبي ـ البيان

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سيحلّ ستيفن بارتليت، المتحدِّث والمستثمِر والمؤلِّف ومُنشئ المحتوى البالغ من العمر 29 عاماً، ضيفاً على «دبي أوبرا» إلى جانب عدد من الضيوف المميّزين الآخرين، يوم الأربعاء 2 مارس المقبل.

وخلال هذه السهرة المميّزة التي تحمل عنوان «An Evening with Steven Bartlett & Guests»، ستُجرى مقابلة مباشرة معه أمام الجمهور، بالإضافة إلى حلقة نقاش مع بعض روّاد الأعمال المبتكِرين الأكثر تأثيراً ونجاحاً في المنطقة. كما سيحظى الجمهور بفرصة طرح الأسئلة مباشرة على بارتليت.

وستيفن بارتليت هو مقدِّم سلسلة حلقات البودكاست «مذكّرات مدير تنفيذي» التي تحتل المرتبة الأولى أوروبياً على «سبوتيفاي».

ويشتهر على نطاق واسع بكونه أحد روّاد الأعمال الشباب الأكثر موهبة ونجاحاً في أوروبا. وكان قد انضم إلى برنامج «دراغونز دن» الذي تعرضه قناة «بي بي سي» من السلسلة 19، ليصبح المستثمِر الأصغر على الإطلاق في تاريخ البرنامج.

كما إن بارتليت هو مؤسِّس وكالة تسويق التواصل الاجتماعي «سوشيال تشاين». وانطلاقاً من غرفة نوم في مدينة مانشيستر البريطانية، تمكّن هذا الشاب الذي تخلّى عن دراسته الجامعية من بناء ما قد تصبح واحدة من أكثر شركات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم بينما كان لا يزال بعمر 21 عاماً فقط، قبل أن يتم إدراج شركته في السوق المالية منذ عامين مع تقييم سوقي حالي لها يبلغ أكثر من 600 مليون دولار.

لذلك، فإن الجمهور في دبي على موعد مع أمسية لن تذهب من الذاكرة، تتخلّلها الكثير من المعلومات القيّمة والحوارات الشيّقة.