«نبض الأبجدية» في حوار شعري رثاءً لريان

المصدر: مراكش - البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش لقاء شعرياً جديداً من فقرات «نبض الأبجدية»، ضمن الاحتفاء بتجارب شعرية تنتمي لشجرة الشعر المغربي الوارفة واحتفاء ببهاء الحرف وبلاغاته.

وسيحتضن مقر الدار بالمركز الثقافي الداوديات، اليوم الجمعة، الساعة السادسة مساء، لقاء شعرياً مغربياً سودانياً لشعراء تجمعهم «بلاغات الألم» والتي وسمت تجربتهم الشعرية ومنجزهم النصي. الشعراء المغاربة جمال الموساوي وآمال هدازي وكمال أخلاقي، والشاعر السوداني بحر الدين عبدالله، ضيف الشرف «نبض الأبجدية»، يلتقون في فضاء الدار كي يعيدوا كتابة «الفقد»، ويخطون بعضاً من وشائج الألم الإنساني، في فقرة تعرف مشاركة الفنان ياسين الرازي (على الكمان) في تقديم لمقامات موسيقية خاصة وفاء لروح الطفل ريان.و«نبض الأبجدية»، فقرة جديدة ضمن البرمجة السنوية الخامسة، والتي سبق وأطلقتها دار الشعر بمراكش احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.