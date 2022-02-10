النادي الثقافي العربي بالشارقة يستضيف ندوة عن المتحف الفلسطيني

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مؤخراً، أمسية ثقافية، استضاف فيها كلاً من سامر مخلوف مدير دائرة تنمية الموارد بالمتحف الفلسطيني.

وعهد بكير مشرفة إدارة التبرعات وإعداد التقارير في المتحف الفلسطيني، حول أنشطة المتحف الفلسطيني وجهوده في الحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني العريق، ومجالات عمل المتحف، بوصفه جمعية ثقافية، تهدف للحفاظ على الشخصية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وتأكيد هويته.

وأدار الجلسة الشاعر محمد إدريس عضو اللجنة الثقافية في النادي، استهل سامر مخلوف حديثه بالتعريف بالمتحف الوطني الفلسطيني قائلاً إنه مؤسسة غير حكومية مسجلة في سويسرا، وتأسست عام 2016 بمبادرة من مؤسسة التعاون. ويسعى المتحف إلى إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها، كما يوفر بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية المبتكرة، وهو أحد أهم المشاريع الثقافية المعاصرة في فلسطين.

تحفة معمارية

وقد أنشئ مقره الرئيسي في بيرزيت، على مساحة على 40 دونماً، ويضم حدائق المتحف، تحوي 69 نوعاً من النباتات في فلسطين التاريخية، ويعمل فيه طاقم من أكثر من 60 موظفاً، وهو تحفة معمارية، وقد وحاصل على جوائز معمارية دولية، والمتحف العربي الوحيد الحاصل على جائزة الأبنية الخضراء من أمريكا،

وأضاف مخلوف: "إن المتحف هو متحف معارض، وليس متحف مقتنيات حيث، ننظم عدداً من المعارض المبنية على أبحاث، ونتواصل مع فنانين لعمل نتاجات فنية لمعارض دائمة في المعرض، وقد أقمنا حتى الآن عدة معارض منها معرض لمجموعة من الملصقات السياسية الفلسطينية، ثم معرض لمجموعة من أهم الأثواب في فلسطين، تضم 83 ثوباً.

كان جامعها الفلسطيني قد تركها لدى خمس سيدات فلسطينيات في أمريكا وحافظن عليها، وكن بانتظار عودتها عندما يحين الوقت، وعندما علمن بتأسيس المتحف تواصلن معنا، فبدأنا العمل على استعادتها، وربطنا عودتها بحق العودة، وقمنا بحملة تمويل والحمد لله تمكنا من جلبها إلى المتحف، وهناك مخططات بعرضها في الإمارات وعدد من الدول الخليجية، وبعضها بحاجة إلى ترميم، ونحن بصدد بناء أول مختبر لترميم الأثواب وقد اتفقنا مع مؤسسة بريطانية لبناء المختبر.

بدورها تحدثت عهد بكير بالتفصيل عن مجموعة من المعارض منها معرض برتقال للبوسترات السياسية، وهي عبارة فن شارع، ومعرض طبع في القدس عن علاقة الفلسطينيين بالطباعة وكيف أثرت المطابع في صناعة الثقافة الفلسطينية منذ نهاية القرن التاسع عشر.

وارتبطت المطابع بالوعي الثقافي والسياسي الوطني، معرض وحدة البحر الذي يظهر النشاط في الاقتصادي والسياسي والثقافي في الساحل الفلسطيني على مدى قرنين وما كرسه ذلك النشاط من وحدة وطنية، وأسسه من روح فلسطينية.

مادة تعليمية

وعن البرنامج التعليمي للمتحف قالت عهد بكير إنه يستهدف الطلاب، حيث تصمم البرامج حسب ثيمة المعرض، ونستقدم الطلاب لنقدم لهم مادة تعليمية وتثقيفية حول المعرض وما يرتبط به من ثقافة وتاريخ، وهناك الرواق الزجاجي وهو فضاء تفاعلي يقوم فيه الأطفال بمحاكاة الأعمال الفنية في المعرض المقام.

ومن البرامج أيضاً البرنامج المعرفي المفكرين والباحثين، إصدار كاتولغات وكتب سلسة وورش وندوات وأبحاث تستضيف الخبراء والمفكرين.

أما الثالث فهو البرنامج العام الموجه لأفراد الجمهور والعائلات، ومن أمثلته فعالية يوم قطف الزيتون، التي تقام سنوياً لقطف أشجار الزيتون في المعرض.، حيث تستدعي الأسر وأطفالها للقيام بذلك ويصاحبه ورش ولقاءات وفعاليات تثقيفية مرتبطة بالزيتون والزراعة التقليدية وثقافتها في فلسطين التاريخية.