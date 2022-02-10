عبدالله بن سالم القاسمي يشهد افتتاح مهرجان أضواء الشارقة 2022

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات النسخة 11 من «مهرجان أضواء الشارقة 2022»، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في الفترة من 9 إلى 20 الشهر الجاري، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

«أصداء من المستقبل»

وتقام فعاليات مهرجان أضواء الشارقة لهذا العام تحت شعار «أصداء من المستقبل»، حيث ستجسد عروض المهرجان وتسلط الضوء على الهندسة والزخارف والخط وأنماط نقوش الأرابيسك الإسلامية الرائعة المتنوعة.

وشاهد حضور الحفل الافتتاحي عرضاً مرئياً بعنوان «50 عاماً في حب سلطان»، تناول أبرز إنجازات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في العديد من المجالات التي أسهمت في تطور الإمارة، وذلك بمناسبة خمسة عقود على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

كما شاهد الحضور بعدها عرضاً لأهم محطات المهرجان هذا العام، والمتوزعة على أبرز الأماكن في مدن ومناطق الإمارة.

وقدم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في كلمته الافتتاحية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، لتشريفهما حفل إطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام.

وتجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، والحضور عقب حفل الافتتاح في المنطقة المخصصة لأصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال الأطعمة والمشروبات وصناعة الحلويات مقابل قاعة المدينة الجامعية، بمشاركة أكثر من 30 مشاركاً.

حضور

شهد افتتاح المهرجان كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من رؤساء الدوائر المحلية بحكومة الشارقة وكبار المسؤولين، وعدد من سفراء وقناصل الدول المعتمدين لدى الدولة، وحشد من الإعلاميين والجماهير.