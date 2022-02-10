«الآثار والمتاحف برأس الخيمة» توقع اتفاقية شراكة مع «الإمارات للتنمية الاجتماعية»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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من منطلق تعزيز وتوحيد الجهود الثقافية في الإمارة، أبرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، حيث تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي تخدم قطاع التراث الثقافي والقطاع المعرفي كتنظيم الدورات التدريبية والفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية المجتمعية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر البشرية والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الجهتان.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن التعاون المشترك بين الدائرة وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية سيثمر عنه إثراء مجال التثقيف المجتمعي بتراث وتاريخ الإمارة والوصول لشرائح مختلفة من فئات المجتمع عبر الأيقونات والمنصات الثقافية التي تجسدها مؤسسات وجمعيات النفع العام الثقافية في الإمارة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة: إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة يأتي ترجمة حية لسعي إدارة الجمعية المتواصل نحو التميز في خدمة المجتمع على أسس علمية وحضارية، والانفتاح الواسع على مناطق وفئات مستهدفة جديدة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشكل المبادرة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي تنظمها الجمعية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

من جانبها أكدت أمل إبراهيم النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في متاحف رأس الخيمة، أن الدائرة ستقوم بإبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات الثقافية خلال عام 2022، ضمن خطط وضعتها الدائرة في حصر احتياجاتها من الشركاء والتي من شأنها دفع عجلة تحقيق أهداف الدائرة ورؤية الحكومة الاستراتيجية.