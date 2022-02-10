قصائد تتغنى بالإنسانية في رحاب «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

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احتفت فعاليات اليوم السابع من مهرجان طيران الإمارات للآداب بالشعراء والشعر، في أجواء تحفز على الإبداع، ووسط حضور لافت، وتناولت قصائد الشعراء موضوعات إنسانية وذاتية، في رحلة بين الحروف وظلال المعاني، في إطار الجلسات متعددة المسارات لقراءات من مختلف أنحاء العالم، والتي أكدت رسالة المهرجان حول تلاحم المجتمع الشعري العالمي انطلاقاً من إمارة دبي.

جلسات

وفي سياق الجلسات المتخصصة ضمن فعاليات اليوم السابع للمهرجان شاركت كل من الشاعرة ساشا آختار، والشاعر دانابيل غيتيريز، بقراءة نصوص شعرية، إلى جانب الشاعر مارك فيديس، والشاعر عمر الصباغ، الذي أكد في حواره مع «البيان» تسمية قصيدة النثر «لا تمثل جوهر الشعر غير الموزون، فهناك قصائد كتبت من دون تفعيلة إلا أنها لا تخلو من استخدام الإيقاع، بل يمكن أن تقرأ فيها بعض الأسطر التفعيلية، كذلك فإن قصائد بعض شعراء التفعيلة نقرأ فيها مقاطع منفصلة في القصيدة من دون وزن، رغبة منهم في التنوع الإيقاعي»، كما تضمن المهرجان جلسات حوارية ونقدية، وورش عمل، ومناقشات بين الشعراء والحضور، حول طبيعة وملامح كتابة كل شاعر، وقضايا الشعر المختلفة، فضلاً عن استعراض أحدث إصداراتهم في حقل الشعر، والمجال الأدبي على وجه العموم.

فسحة الأمل

وفي جلسة «الأمل هو الشيء ذا الريش» المستوحاة من موضوع عام 2022 «ها هي الشمس تشرق» يناقش المشاركون موضوعات عدة .

وعبر ورشه كتابة الأغاني والشعر قدم الموسيقي الرائد برنت شاتلوورث، والمؤلف الحائز عدة جوائز كارلوس أندريس غوميز، في هذه الورشة، بتوجيه المشاركين لتأليف الأغاني والشعر ومشاركة الطرق الأنجح لتأليف الأغنيات المؤثرة، والتي جاءت متاحة لجميع مستويات المهارة والخبرة.

«عبق الحنين»

ومن الشعر إلى الثقافة الإنسانية ناقشت جلسة كتاب «عبق الحنين» الروابط المجتمعية والذكريات الحنين للأوطان، التي تحتضن دبي مسرح أحداثها عبر اجتماع 12 امرأة وافدة يعشن في الإمارات، للاحتفال بخلفياتهن العرقية والثقافية المتنوعة وعلاقتهن الشخصية بالوصفات التي يحببنها. في عملية كتابة كتابهم «نكهات لا تنسى» معاً، يشاركون أيضاً ما تعلموه من بعضهم البعض وكيف يوسع ذلك من تجاربهم. انضم إلى مناقشة ستكون متعة حقيقية لأي شخص يرغب في القيام برحلة في حارة الذاكرة، والتعرف على الثقافات الأخرى وتقاليد الطعام.

واستناداً إلى كتابه الأخير الأكثر مبيعاً، شارك غاري فاينيرتشوك، الذي يعد من كبار رواد الأعمال وخبراء التسويق في العالم جمهور جلسة «أبهرهم مع غاري» العديد من خبراته المهنية والحياتية المتعلقة ببناء المهارات المهمة مثل التفاؤل والمساءلة والصبر والتعاطف حتى نتقن فن القيادة بشكل أفضل، ويقدم نظرة ثاقبة حول تعزيزها وحول أهمية الذكاء العاطفي في تسريع نجاح الأعمال.

وأشار غاري في بداية الجلسة إلى أنها موجهة لجميع المهتمين بتحسين قدراتهم القيادية وضمان مؤسسات أكثر نجاحاً واستمرارية وفقاً لاستراتيجيته حول التسويق التي تبناها في كتابه، والتي تقدم درساً رئيسياً في الابتكار، وتجاوزت وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية البث المباشر، لنشر الوعي وتحقيق سجل للمبيعات المسبقة عبر الرموز غير قابلة للاستبدال «NFTs».