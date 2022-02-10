«شاعر المليون» بأمسيته العاشرة.. يبوح ألقاً وتميزاً من شاطئ الراحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت أول من أمس، من أبوظبي صرح الشعر وملتقى الشعراء الأمسية العاشرة من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إذ قدم المشاركون في الأمسية قصائد تبوح ألقاً وتميزاً، وسط تفاعل كبير من جمهور الشعر النبطي في مسرح شاطئ الراحة، والمشاهدين عبر شاشات قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

كما حضر الأمسية عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وسعيد بن كراز المهيري المستشار باللجنة مدير برنامج المنكوس، والشاعر محمد بن مشيط المري عضو لجنة تحكيم برنامج المنكوس، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقو الشعر النبطي.

70 %

في مطلع الأمسية تم الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين لشاعرهم المفضل الذي انضم إلى زملائه في المرحلة المباشرة التالية، إذ أسفرت النتائج عن تأهل الشاعر عبدالكريم البدراني من السعودية بنتيجة 70 %، فيما غادر منافسات البرنامج كل من الشعراء (أحمد العماش من البحرين، فيصل برجس السور من الكويت، حامد شمقل العنزي من السعودية)، فيما شارك في الأمسية 4 شعراء من الأردن والسعودية والكويت والعراق بقصائد مميزة.

وقدم الشعراء (آلاء محمد أحمرو من الأردن، أحمد الجش المطيري من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، فهد البدري من العراق، فيصل الشن العنزي من السعودية)، قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد.

واستضافت الأمسية العاشرة من برنامج شاعر المليون الشاعر «محمد بن مشيط المري»، عضو لجنة تحكيم برنامج المنكوس، أحد الأسماء الشعرية البارزة في الساحة الإماراتية وأحد نجوم فن المحاورة على مستوى الخليج، وقدم قصائد وطنية مميزة حظيت بتفاعل وإعجاب الجمهور.

وأكد الشاعر محمد بن مشيط المري، أن برنامج شاعر المليون أصبح علامة مميزة وبارزة لخدمة الموروث والشعر، وذلك واضح من كم الرسائل التي يعاد تغريدها على منصات التواصل الاجتماعي من قصائد الشعراء الذين شاركوا في المواسم السابقة، وأن البرنامج يعتبر جامعة للشعر التي تخرج منها الكثير من الشعراء.

وأهل قرار لجنة التحكيم في الأمسية العاشرة الشاعرين (أحمد الجش المطيري من السعودية بـ46 درجة من 50، وفهد البدري من العراق بـ46 درجة)، وتبقى أربعة شعراء في انتظار تصويت المشاهدين على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة.

والشعراء هم (آلاء محمد أحمرو من الأردن وحصلت على 45 درجة، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية وحصل على 45 درجة، خالد بدر الديحاني من الكويت وحصل على 44 درجة، فيصل الشن العنزي من السعودية وحصل على 44 درجة).