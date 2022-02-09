«تريندز» يختتم مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب

المصدر: القاهرة ـ البيان

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أسدل مركز تريندز للبحوث والاستشارات الستار على مشاركته الأولى في النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ أثرى «تريندز» فعاليات المعرض ببرنامج علمي وثقافي نوعي، شمل زيارات عدة لمراكز ومؤسسات بحثية، وتنظيم 3 ندوات حوارية وجلسات نقاشية، فضلاً عن توقيع اتفاقيتي تعاون، كما استقبل جناح «تريندز» وفوداً رسمية، ومسؤولين وشخصيات ثقافية وأكاديمية وزواراً من مختلف دول العالم.

1000

وفي إطار استراتيجية «تريندز» ورؤيته ورسالته العالمية لنشر العلم والمعرفة على المستويين الإقليمي والدولي، دعم المركز المشروع الوطني للقراءة في مصر بنحو 1000 نسخة من إصداراته في مجالات علمية وبحثية متنوعة، وذلك بغرض تعميم المعرفة ونشر الفكر المعتدل، والإسهام في جعل قيم السلام والتسامح والتعايش والأخوة أسلوب حياة.

وقد نظم «تريندز» برنامجاً علمياً ومعرفياً حافلاً بالندوات والمحاضرات والجلسات النقاشية، ومنها ندوة بعنوان: «الثقافة والهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية»، جاءت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

تعاون وشراكة

وعلى هامش مشاركة «تريندز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، زار وفد من المركز عدداً من المؤسسات البحثية والعلمية ومراكز الفكر، ومنها:

مكتبة الإسكندرية، وصحيفة الأهرام، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كما وقع «تريندز» مذكرتي تفاهم وتعاون في مجالات البحث العلمي وتنظيم الفعاليات المشتركة، مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وإجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الخبراء والباحثين وإقامة الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة.

العلم والمعرفة

وبيّن الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن «تريندز» يحرص على المشاركة في مختلف معارض الكتب الإقليمية والدولية، بهدف نشر العلم والمعرفة وقيم السلام والتسامح والتعايش؛ من خلال محتوى علمي رصين يفتح الآفاق أمام عقول الأجيال الجديدة لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه.

مثمَّنا الزيارات النوعية، التي شهدها جناح «تريندز» في مشاركته الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحاً أن ذلك يعزز ثقتنا بأن إصدارات المركز ورسالته تحظى باهتمام وتقدير مختلف فئات وشرائح زوار المعرض.

منصة عالمية للنشر

وذكر د.العلي أن معرض القاهرة للكتاب يعد أحد أهم معارض الكتب على مستوى العالم، إذ هو منصة دولية عريقة لقطاع واسع من الكُتّاب، والناشرين، والمؤلفين، والقراء، مضيفاً: إن «تريندز» يجد في هذا المحفل الثقافي والفكري منصة للتعريف بنتاجه البحثي والعلمي والمعرفي، كما يعد فرصة أتاحت لـ«تريندز» الانفتاح على دور النشر العالمية، وتعزيز الشراكات معها.

مشيراً إلى أن «تريندز» يعمل على إثراء الحركة البحثية العالمية بنتاج علمي، يتسم بالمصداقية والموضوعية، مؤكداً أن مشاركة المركز في معارض الكتب تهدف إلى تعزيز حضوره في المحافل المؤثرة ثقافياً، لإيصال رسالة المركز البحثية والفكرية وأهدافه العلمية ورؤيته المستقبلية واستراتيجيته العالمية الساعية إلى خدمة مجال البحث العلمي العالمي.