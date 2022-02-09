دائرة الثقافة في الشارقة تحتفي بـ7 كتّاب من مؤلفي إصداراتها للعام 2021

المصدر: الشارقة ـ البيان

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احتفت دائرة الثقافة في الشارقة بـ7 كتّاب وكاتبات من مؤلفي إصداراتها للعام 2021، في حفلِ تكريم أقيمَ في مقر الدائرة أمس الأربعاء، بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعدد من موظفي الدائرة ومؤلفي الإصدارات.

وضمت قائمة المكرمين كلاً من د. أمينة بن حماد عن مجموعتها القصصية «أصبحت أقوى»، وصالحة غابش عن كتابها «مكان تحت الشمس - في حب المدينة القارئة» رؤى، وأسامة الشيخ إدريس عن روايته «النهر يعرف أكثر»، والأمير كمال فرج عن دراسته النقدية «التغريبة المصرية - مقاربة نقدية»، ود. عادل نيل عن دراسته النقدية «أدب الصورة القلمية»، وعلي مي عن مجموعته الشعرية «نهار الغزالة» (فائز بجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول - الدورة 24)، ومجدي محمد الأمين عن مجموعته الشعرية «وللحب تفاصيل أخرى».

أهمية

ورحّب عبد الله العويس بالحضور، مشيراً إلى أن دائرة الثقافة تهدف من خلال إصداراتها إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهمية الدور النشري في تعزيز الثقافة العربية ودعم الكتّاب العرب.

وأشار العويس إلى أن العام 2021 شهد إصدار أكثر من 100 مؤلف بين عناوين متعددة في الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنقد، والمسرح، وأدب الطفل، وغيرها من الحقول الأدبية المتنوعة، والحيوية، مشيداً بدور المؤلفين في رفد المكتبة العربية بالعديد من الإصدارات الأدبية والفكرية والنقدية.

وأعرب المكرمون عن مدى سعادتهم بالإصدارات، وثمّنوا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للكتاب والكتّاب، وتسخير الشارقة كل الإمكانيات لأن يكون الكتاب في مقدمة الأولويات، حيث أعلت من قيمة الثقافة بدورها الحيوي والفاعل في الساحة الثقافية العربية والعالمية.

كما قدّم المؤلفون الشكر إلى دائرة الثقافة «لكونها بادرت في البحث عن المبدعين وقدّمت الدعم والمساندة والمتابعة لهم»، وفيما استعرض هؤلاء مؤلفاتهم بالتركيز على أهم المحاور، فإن بعضهم قرأ نماذج شعرية وسردية.

وفي ختام الحفل، كرّم عبد الله العويس ومحمد القصير الكتّاب بشهادات تقديرية، تثميناً لدورهم الفاعل في نشر الثقافة، واحتفاءً بإصداراتهم المتنوعة.