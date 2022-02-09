تحدي الطين ينطلق في أم القيوين للمرة الأولى

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يعود تحدي الطين برعاية «جيب» إلى الإمارات، ليمنح سكانها فرصةً رائعةً للمشاركة في فعاليتين استثنائيتين، وارتداء رباط الرأس بلونه البرتقالي الشهير عالمياً.

ويتيح التحدي للمشاركين تنمية قدراتهم الجسدية والذهنية بعيداً عن ضغوط المنافسة، مع انطلاق أولى فعاليات دورة هذا العام في شاطئ القرم بأم القيوين بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين يوم السبت 26 الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يمثل التحدي أضخم فعالية رياضية تستضيفها الإمارة حتى اليوم.

كما يمكن لعشاق هذه الرياضة أيضاً التسجيل للمشاركة في التحدي الثاني الذي يُقام في حديقة الفجيرة للمغامرات يوم السبت 19 مارس 2022. وتختبر هذه التجربة الفريدة قدرة تحمل المشاركين وتمنحهم متعةً لا تضاهى؛ حيث تتضمن مشاركة الفرق في تحديات حماسية، فضلاً عن توفير جميع فعاليات هذه الدورة لإمكانية الاختيار بين مسارين مختلفين.

ويعود تحدي الطين ليوفر لسكان الإمارات مجموعةً شيقةً من العقبات عالمية المستوى والمبنية على أسس التعاون بين أفراد الفرق المشاركة، حيث تقدم الفعالية للمتسابقين فرصة خوض تجربة مليئة بالتحديات.