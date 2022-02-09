الكشف عن الأفلام المرشحة لنيل جوائز «الأوسكار»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أعلنت أكاديمية «فنون وعلوم الصور المتحركة» الأمريكية عن الأفلام المرشحة لنيل جوائز «الأوسكار» في دورتها الـ 94، والتي ستقام يوم الـ 27 من الشهر القادم على مسرح «دولبي» في مدينة لوس أنجليس الأمريكية. وتصدر فيلم «The Power of the Dog» الذي يحكي قصة مُزارع مستبدّ يتمتّع بشخصية جذّابة يشن حرباً من الترهيب على زوجة شقيقه الجديدة وابنها المراهق إلى أن تخرج للعلن أسرار مخفيّة منذ زمن بعيد، جوائز هذا العام بحصوله على 12 ترشيحاً في معظم الفئات الرئيسية.

وكان الفيلم قد حصد حتى الآن 210 جوائز من أصل 265 ترشيحاً في مختلف موسم الجوائز السينمائية، ويبدو أنه الفيلم الأوفر حظاً حتى الآن لاقتناص جوائز الأوسكار.

وجاء الجزء الأول من فيلم «Dune» الذي تم تصوير أجزاء منه في صحراء ليوا الإماراتية، في المركز الثاني برصيد 10 ترشيحات، ويحكي قصة ابن عائلة نبيلة مكلفاً بحماية أهم الأصول وأكثرها حيوية في المجرة. أما في فئة أفضل ممثل في دور رئيسي، فيبدو أن النجم ويل سميث الذي قدم أحد أفضل أدواره السينمائية على الإطلاق في فيلم «King Richard» سيكون على الأرجح هو الأقرب لنيل الجائزة.