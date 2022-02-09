افضل مصوري العالم يلتقون جمهور "اكسبوجر 2022" غداً في الشارقة

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد إمارة الشارقة اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الحدث العالمي الذي يحتفي بفن التصوير وإبداعاته ويفتح نافذة واسعة لرواية حكايات بصرية حول أبرز الأحداث والقضايا في العالم.

ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويستمر حتى 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، 70 مصوراً محترفاً من مختلف أنحاء العالم على منصة ملهمة يعرضون فيها 1600 عمل بصري استثنائي عبر 45 معرضاً فنياً فريداً وجماعياً تجسد قصص الشعوب وتجاربهم الإنسانية المؤثرة.

ويقدم المهرجان الذي يقام للمرة الأولى على مدار سبعة أيام متواصلة، برنامجاً متكاملاً يضم 28 جلسة ملهمة وورش عمل تدريبية متخصصة وجلسات تقييم الأعمال الفنيّة، كما تتميز دورة هذا العام باستضافة أول قمة بيئية غداً الخميس تحت شعار «أنقذوا المحيطات» والتي تمثل نداءً عالمياً لتوحيد الجهود وإيجاد حلول فاعلة لمخاطر تلوث البحار والمحيطات.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من كبار المصورين العالميين أبرزهم: ستيف ماكوري صاحب صورة «الفتاة الأفغانية» التي نشرتها ناشيونال جيوغرافيك، والمصور الأمريكي جيمس ناكتوي المتخصص بتوثيق الحروب والأزمات الاجتماعية، والمصور الصحفي بريان سكيري المعروف بشغفه بتصوير الحياة البرية.