ورش تعلمية وجلسات تفاعلية لطلاب المدارس

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرح مهرجان طيران الإمارات للآداب في يومه الخامس برنامجه الشامل لطلاب المدارس، الذي يرتكز على ورش تعلمية وجلسات تفاعلية روحها الابتكار الممزوج بالثقافة والفنون، بهدف تشجيع الأطفال والناشئين على القراءة وآدابها، وترسيخ محبة الكلمة المكتوبة لديهم.

برنامج

وفي السياق، يعد برنامج التعليم السنوي للطلاب من أفضل الوسائل لترسيخ محبة وعادة القراءة لدى النشء، وتحظى أيام التعليم باهتمام خاص، بما تتضمنه من جلسات الطلاب وزيارات الكتّاب للمدارس، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثنائية للطلاب للقاء كتّابهم المفضلين.

كما يوفر المهرجان فرصة فريدة للطلاب والشباب في دولة الإمارات، للقاء كتّابهم المفضلين خلال أيام التعليم «المجانية» التي تحظى بشعبية كبيرة، كونها تمزج بين المرح والتعلم في قالب استثنائي، من حيث الموضوعات المطروحة من قبل الخبراء من خلال تحفيزهم على المطالعة والكتابة. وفي هذا الجانب، استضاف المهرجان الكاتبة في أدب الأطفال والناشئة، آلي سباركس، في جلسة ممتعة تحدثت فيه عن كتابها «شيبشيفتر» الذي حقق أعلى المبيعات.

تمارين

وفي الوقت نفسه، قدّم الكاتب والرسام، روب بيدولف، للطلبة بعض تمارين الرسم، وشارك معهم قصته الملهمة، كيف أصبح رساماً توضيحياً، كما قدم الرسّام كين آرتو للطلبة نصائح مهمة لكيفية تطوير مهاراتهم في الرسم لدخول عالم الرسوم المتحركة والأنميشن، كما عرض لهم بعض أعماله المبدعة في جلسة يملؤها التشويق والمعرفة، في حين أخذت الكاتبة في أدب الأطفال والناشئة، سناء شباني، الطلبة في رحلة ممتعة عبر تقديم مسرحية عن قصتها «عنتر وعبلة في عصر السيلفي».