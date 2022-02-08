روائع السيمفونيات في «دبي أوبرا» 13 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف «دبي أوبرا» خلال شهرَي فبراير ومارس لهذا العام «مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني» بموسمه الثاني من تنظيم «ساميت إيفنت غروب» بالشراكة مع مجموعة CMDI وبدعم من «المؤسَّسة الأوروبية لدعم الثقافة».

وبعد النجاح الكبير الذي شهده الحدث في موسمه الافتتاحي سنة 2021، تَعِد نسخة العام الثاني بتقديم عروض موسيقية عالمية المستوى، تقدمها مجموعة من أبرز العازفين العالميين.

يفتتح الموسم الثاني للمهرجان يوم 13 الجاري في «دبي أوبرا»، مع عازف الكمان الأمريكي غيل شاهام، وبرفقة «أوركسترا مالطا الفيلهارمونية» بقيادة المايسترو الرئيسي سيرغي سمباتيان.

وإلى جانب السلسلة الغنية من الحفلات الكلاسيكية، سيشمل الحدَث ثلاثة استعراضات لباليه «كريستال بالاس» للمؤلِّف المعاصر ألكسي شور، وهي عبارة عن عروض مسرحية مبهِرة مستوحاة من أحداث فعلية حصلت في روسيا خلال القرن الثامن عشر. ومع 18 حفلة ستقام في «دبي أوبرا» وعلى «مسرح مول الإمارات»، فإن المهرجان سيشكّل حدَثاً بارزاً، حيث يتألّق بالسحر والأناقة والرقي في واحدة من أكثر المدن حداثة وتطوّراً.