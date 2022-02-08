«مهرجان الصغار مع الرحالة» يعود إلى القرية العالمية

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن عودة «مهرجان الصغار مع الرحالة» لموسمه السابع إلى أجندتها الترفيهية الخاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان المفضل لدى العائلات، تجارب ترفيهية مليئة بالتشويق والمرح، مع مجموعة من الألعاب والعروض الحية والجوائز، بالإضافة إلى استقبال مجموعة من الشخصيات المفضلة لدى ضيوفها الصغار، خلال الفترة الممتدة من 10 وحتى 27 فبراير الجاري.

تجارب

وسيستمتع الصغار بالتجارب الممتعة والمغامرات الشيّقة عند مشاركتهم في مجموعة من الألعاب اللوحية الضخمة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم، لعبة «السلم والثعبان»، ولعبة «سفينة القراصنة» التي ستكون بحجم السفينة الحقيقية، و«أربعة على التوالي». كما ستشهد الوجهة لهذا الموسم إضافة لعبة «ستاك إم»، الجديدة كلياً، إلى قائمة الألعاب المميزة، والتي يتطلب الفوز فيها مهارات رمي فائقة القوة.

حيث ستكون جميع هذه الألعاب مجانية، مع فرص الحصول على جوائز مميزة للفائزين. وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «يسعدنا الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الصغار مع الرحالة لهذا العام، بناء على طلب الضيوف المستمر، بعد ستة مواسم من النجاح المستمر. وسيتمكن ضيوفنا من الصغار والكبار من الاستمتاع بالنشاطات الرائعة والتجارب المرحة التي ستستمر على مدار ثمانية عشر يوماً».

عروض

وبالإضافة إلى الألعاب والوجهات المميزة، سيشهد المهرجان عروضاً حية توفر تجارب ترفيهية ممتعة لجميع أفراد الأسرة. وستكون زيارة القرية العالمية خلال هذه الفترة غنية بالنشاطات المسلية مع المغامرات الغنية بالمرح، والتي تستعرضها أهم الشخصيات الكرتونية العالمية المفضلة لدى الصغار مثل:

«بيتر رابيت»، و«ليلي بوبتيل»، و«سكويرل ناتكين»، و«كير بيرز» مع الدب كرامبي، والدب فان شاين، والدب تشيير. كما تشمل الفعاليات مجموعة من العروض العالمية المتميزة الأخرى، ومنها «القرصان ريدبيرد إلف»، و«بين وهولي»، و«أوكتانوتس»، و«بي جي ماسكس»، وبالطبع «تشوتا بيم».

وسيتم الترحيب بالضيوف الصغار من قبل نجوم القرية العالمية الجدد الرحالة: وليف، وزويا، وأوزكا، للاحتفال بفعاليات المهرجان، وسيكونون سعداء جداً بالتقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم الجدد من الصغار.