يوم الحب في دبي.. فرح وتشويق وعروض تنبض بثقافات العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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يداعب الحب القلوب وينقي النفوس من كل متاعب وآثار العمل وقضايا الحياة، كما أنه يمثل عنواناً للأسرة والخير والنقاء والتعاضد والحنان في حياة البشر، وهو أيضاً ما يبني الجسور بين الحضارات الإنسانية، عبر ما ينثره من مشاعر المحبة الصادقة في قلوب الناس جميعاً، ورغم أن العشاق تعودوا الاحتفاء بـ«يوم الحب»، الذي يصادف في الـ 14 من شهر فبراير من كل عام، إلا أن دبي ملأت كل أيامها بالحب والتسامح، والذي غمرت فيه جميع قاطنيها وزوارها، الذين يأتون من كل حدب وصوب بالمحبة والخير، ليقضوا أجمل لحظات حياتهم في هذه المدينة الساحرة، ومع اقتراب موعد «يوم الحب»، وكي يحتفل العشاق ويتبادلون الهدايا والورود، ويقضون أمتع الأمسيات في مختلف أماكن دانة الدنيا، بدأت الوجهات في دبي سباقاً للإعلان عن الحفلات والعروض الشائقة، التي ستقيمها بهذه المناسبة، والتي تعزز بدورها دائرة وطاقات الاقتصاد الإبداعي، عبر أجواء المرح والترفيه، التي تبثها وتدعم دورة الأعمال في المدينة في الوقت نفسه.

وفي هذه المناسبة، تحتضن الوجهات الأبرز في دبي فعاليات متنوعة، ذلك مثل عين دبي وكذا أتلانتس النخلة، إلى جانب مجموعة من الاحتفالات والعروض المتميزة في الصدد في وجهة «بياتي باي ذا بيتش» في منتجع رافلز النخلة دبي، الذي يقدم برنامجا حافلاً مليء بجوانب احتفالات الثقافات ومأكولاتها المتنوعة. علاوة على سحر الجلسات، التي يوفرها في ظل إطلالات متميزة وتصاميم ثرية المطلية باللون الأبيض مع تفاصيل بألوان زاهية، والتي تكسوها نبتة البوغنفيليا، ويترافق ذلك مع قائمة قائمة أطعمة حصرية خاصة، بمناسبة يوم الحبّ تعكس شتى الثقافات.

كما يقدم «كافيه بي.ك» في كافة فروعه في دبي، الحلويات الكوريّة الفريدة واللذيذة من حلوى كاكيغوري المثلّجة إلى الحلويات الساخنة كخبز شيبويا المحمّص الطويل، والبانكيك الرقيقة، والمشروبات المُبتكرة المنعشة والملوّنة، ومع تقدمة خاصة: «علبة عيد الحبّ» وهي علبة مثاليّة تحتوي على أنواع الحلويات.

«لو روزيه»

ويحتفل المطعم الفرنسي الجديد «لو روزيه» المطل على أفق المدينة وبرج خليفة، بمناسبة عيد الحب مع زواره بقائمة مأكولات لذيذة، وتتضمن قائمة «لو روزيه» طبق ثمار البحر، و محار غيلاردو، والجمبري الأحمر والبنفسجي، وغيرها، كذلك يستمتع المحبون في فندق «كراون بلازا دبي مارينا» بأفضل العروض الاستثنائية لقضاء أوقات ممتعة، تصنع ذكريات تدوم طويلاً في مناسبة «يوم الحب».

ويقدم الفندق مجموعة مختارة من باقات الإقامة الفاخرة مع أفخم قوائم الطعام ووسائل الترفيه، التي تناسب الجميع، فضلاً عن الإقامة في جناح فاخر مع شرفة، تتمتع بإطلالة خلابة على مرسى دبي.

ويحضر مطعم «لو+كال» لدى فندق «كراون بلازا دبي مارينا» برنامجاً احتفالياً ثرياً يتضمن أشهى الأطباق المصممة بكل الحب، لتناسب المناسبات الرومانسية.

وتخصص احتفالية كبيرة في المناسبة في صالة «ليڤل 43» في فندق فور بوينتس باي شيراتون، الواقعة في شارع الشيخ زايد بدبي، بإطلالات بانورامية جميلة على المدينة، مع قائمة من الأطباق المختارة، مع عدد من الخيارات النباتية المميزة في يوم الحب.

كما يقدم مطعم «سنيور بيكو» على شاطئ وست بيتش في نخلة جميرا قائمة منتقاة من الأطباق الرائعة والمشروبات المبتكرة، ليأخذ الجميع في رحلة من المذاق المميز مع الأطباق المكسيكية الأصيلة من التاكو والتاكيتو وغيرها من الخيارات الشهية، وسيحظى زوار «سنيور بيكو» بأجواء مرحة على أنغام الموسيقى ومناظر الغروب الساحرة والإطلالات الخلابة على مرسى دبي.

كذلك يحتفل فندق «ريتز كارلتون» في مركز دبي المالي العالمي بيوم الحب من خلال عدد من العروض الشاعرية الشائقة، ويأخذ زواره في لحظات ساحرة وذكريات لا تنسى، فضلاً عن الوجبات اللذيذة والتجارب المتنوعة، أما فندق «دبليو دبي النخلة» فيقدم عروضاً مبهرة للاحتفال بعيد الحب، من الوجبات والأطباق اللذيذة تحت النجوم والإطلالات الساحرة على مدينة دبي ومياه الخليج العربي، ويجهز مطعم «تورنو سوبيتو» قائمة من ستة أطباق شهية، ويستقبل المطعم الضيوف بالمشروبات الترحيبية وديكورات الموائد المناسبة للأجواء.

وكذا يأخذ مطعم «فوجيرا جي بي آر» زواره في يوم الحب برحلة إلى أمريكا اللاتينية، من خلال الأطباق التقليدية المستوحاة من البرازيل والأرجنتين والبيرو وكولومبيا.